Medizin nach Mass

Wie gut es das Kind einmal haben wird, das beeinflusst die Mutter schon in der Schwangerschaft. „ Epigenetik“ ist das Schlüsselwort. Bei der Befruchtung entsteht ein fertiges Genom. Doch in der Schwangerschaft entscheidet sich, wie das Gen verpackt ist und wie es abgelesen wird. Hat die werdende Mutter Stress? Wie ernährt sie sich? All diese Einflüsse im Mutterleib begleiten das Kind sein Leben lang. Leidet die Schwangere beispielsweise unter Vitaminmangel, erhöht dies das Risiko für das Kind, später an Multipler Sklerose zu erkranken.

Auch der Vater hat Verantwortung. Hat der Mann sich sehr fett ernährt und zeugt er ein Kind, so muss dieses Kind mit einem hohen Risiko, übergewichtig zu werden, leben. Das Wissen über die Epigenetik ist noch begrenzt. „Bis 2030 werden neue Parameter gemessen und es wir eine neue Form der Schwangerenvorsorge geben.“ Das wird zwar nicht den Menschen nach Maß bringen, aber den Eltern mehr Verantwortung für ihr Verhalten auferlegen.

Dass wir in naher oder ferner Zukunft nicht mehr krank werden, ist eine Illusion. Es wird aber bessere Prophylaxe, bessere Diagnostik und bessere Therapien geben. Und es wird, so Johannes Huber, „eine Schere im Gesundheitssystem aufgehen“. Dabei geht es jedoch nicht nur um Geld.

„Es wird eine Gruppe von Menschen mit sehr hohem Gesundheitsbewusstsein geben. Die werden länger und bei besserer Gesundheit leben“, so Huber. Anders gesagt: Wer gescheit ist, schaut auf sich. „Die Dicken sind die gesellschaftlich Unterprivile- gierten“, meint Huber. Als „Erziehungsmaßnahme“ weg von Übergewicht und Nikotin werden die Versicherungen die Menschen zum gesunden Leben animieren – durch Anreize für Wohlverhalten oder durch Strafen. Bei der Heilung von Krankheiten werden die Gene ein wichtige Rolle spielen. Das, was Genetiker Markus Hengstschläger den Wechsel „von der reparierenden zur regenerierenden Medizin“ nennt. Mit Hilfe der Stammzellentherapie, bei der aus körpereigenen Zellen die neuen Zellen entstehen, die gerade gebraucht werden.