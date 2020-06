Malaria: Ausbreitung resistenter Erreger ist "alarmierend"

Seit der Jahrtausendwende hat sich die Zahl der Malariatoten auf zuletzt 580.000 pro Jahr halbiert. Nun wurde in wenigstens fünf Ländern Südostasiens ein Erreger gefunden, gegen den das Standardmedikament Artemisinin wenig bis gar nicht hilft. Wissenschaflter warnen im New England Journal of Medicine vor einer Ausbreitung über Indien bis nach Afrika.

Der mutierte Parasit wurde erstmals vor zehn Jahren in Kambodscha festgestellt und hat sich seitdem "alarmierend verbreitet", warnt Philippe Guerin, Co-Autor des Artikels. Die Forscher untersuchten mehr als 900 Malariapatienten in 55 Orten Myanmars und entdeckten in 39 Prozent der Fälle eine Artemisinin-Unempfindlichkeit. Dabei lag der westlichste Fund nur 25 Kilometer vor der Grenze zu Indien. Die schnelle Verbreitung übertreffe das Tempo, mit dem neue Behandlungmethoden eingeführt werden könnten, sagen die Wissenschaftler.