Ärzte formulieren Empfehlungen

Lungenkarzinome gehören zu gefährlichsten Krebserkrankungen. 2013 starben daran in Österreich 2.537 Männer und 1.357 Frauen. Die Chancen sind deshalb so schlecht, weil 75 Prozent der Diagnosen zu spät für eine heilende Behandlung gestellt werden. Doch eine US-Studie, die wegen des sich abzeichnenden stark positiven Trend vorzeitig abgebrochen und im Jahr 2011 publiziert wurde, zeigte, dass sich binnen sechs Jahren die Lungenkrebssterblichkeit von schweren Rauchern per jährlicher Lungen-CT-Untersuchung um 20 Prozent reduzieren lässt. Seither gibt es Diskussionen darüber, wie man solche Früherkennungsprogramme per niedrig dosierter Computertomografie am besten etablieren sollte.