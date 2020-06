Los Angeles: Abstimmung über Porno-Kondompflicht

Die Einwohner in und um Los Angeles entscheiden im November über die Einführung einer Kondompflicht in der Porno-Industrie. Anti-Aids-Aktivisten vermeldeten am Donnerstag (Ortszeit) in der US-Filmmetropole, dass sie ausreichend Unterschriften für ein Referendum gesammelt haben. Los Angeles County gilt als Heimstatt der US-Porno-Industrie, die sich insbesondere im San Fernando Valley, nördlich der Stadt Los Angeles angesiedelt hat.



Michael Weinstein, Präsident der Aids Healthcare Foundation, die zusammen mit vier Partnerorganisationen die Unterschriftensammlung verantwortete, zeigte sich "besonders glücklich" darüber, dass die Abstimmung mit den diesjährigen US-Präsidentschaftswahlen zusammenfällt. Weil die Wähler am 8. November über ihren künftigen Staatschef entscheiden, ist eine hohe Beteiligung an dem gleichzeitig abgehaltenen Kondom-Referendum wahrscheinlich.