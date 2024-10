Libellen: Wo die schillernden Insekten hinsteuern

Zwei heimische Libellenarten sind winterhart

„Die Gemeine Winterlibelle hat ein Frostschutzmittel im Blut. An warmen Tagen taut sie auf und macht sich auf die Jagd“, beschreibt Chovanec die Besonderheit der vergleichsweise häufigen Art. Wie alle anderen heimischen Odonata reagiert der schlanke Überflieger höchst sensibel auf Umwelteinflüsse. Befindet sich ein Gewässer in gutem Zustand, siedeln sich die Bioindikatoren bunt und zahlreich an. Naturferne Lebensräume dagegen meiden sie.

Nicht nur Wasserqualität, Verbauung bzw. Rückbau beeinflussen das Gleichgewicht im Ökosystem, auch der Klimawandel sorgt laufend für Verschiebungen. Während die Westliche Keiljungfer vor 25 Jahren nur um die Bodensee heimisch war, vergräbt die gelb-schwarze Großlibelle nun ihre Eier auch im Sediment oberösterreichischer Fließgewässer.

Das hellblaue Saphierauge wiederum, dessen Larven sich von kleinen Wassertieren ernähren, kam Hierzulande zunächst nur äußerst selten vor. Mittlerweile sind die gestreiften Sechsfüßer in den Monaten Juni bis September weit verbreitet unterwegs.