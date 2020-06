Krebs: Überlebensraten verbessern sich

Zu den häufigsten Krebserkrankungen bei den Männern gehören (nach Häufigkeit gereiht) Prostata-, Lungen- und Darmkarzinome. Tödlich endet für die Männer am häufigsten Lungenkrebs (2400 Sterbefälle im Jahr 2008) – obwohl die Neuerkrankungsrate in den vergangenen zehn Jahren um 20 Prozent zurückgegangen ist. Nur noch jeder neunte Krebstodesfall war bei den Männern auf Prostatakrebs zurückzuführen.



Bei den Frauen sind Brust-, Darm- und Lungenkrebs die häufigsten Krebserkrankungen. Die Sterblichkeit bei Brustkrebs ist in den vergangenen zehn Jahren zwar um 23 Prozent zurückgegangen – doch auch 2008 war das die häufigste Krebstodesursache bei Frauen.

Im Rahmen des ESMO-Kongresses werden Krebsforschung und -therapie große Schwerpunkte sein. Zielinski: „Die Krankheit des einzelnen Patienten hat ganz spezifische Merkmale. Diese wollen wir identifizieren und unsere Therapie exakt auf diese Charakteristika zuschneiden. Das nennen wir personalisierte Krebsmedizin.“ Auch die Erstellung eines genetischen Profils des einzelnen Tumors gewinnt künftig immer mehr an Bedeutung. Um die bösartigen Zellen an den Stellen zu treffen, die für ihr Überleben und ihr Wachstum entscheidend sind, kümmert sich in weiterer Folge die zielgerichtete Therapie.