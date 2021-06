Vor 20 Jahren kam "Dolly" zur Welt

Neben Dolly wurden immer wieder neue Tierarten wurden geklont. Auch Iranische Forscher wollen 2006 erstmals ein Säugetier geklont haben - allerdings lebte es nur wenige Minuten. Riesige Summen flossen seither in die Forschung, um über das Klonen möglicherweise Heilmethoden für Krankheiten wie Krebs oder Alzheimer zu entdecken. Skeptiker warnten vor einer Horrortechnik, mit der eines Tages geklonte Menschen in Serienproduktion gehen könnten. Heute produzieren US-Unternehmen wie Cyagra oder ViaGen jährlich einige tausend Klontiere. Der in der chinesischen Stadt Tianjin ansässige Konzern Boyalife dagegen will noch in diesem Jahr auf 100.000 Kühe kommen. Weit fortgeschritten ist bei Boyalife zudem die Planung zur Vervielfältigung besonders erfolgreicher Rennpferde, Haustiere oder Polizei-Spürhunde.