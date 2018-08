Keine eCard? Das ist gar nicht selten

Der Weg zu den Armen-Ambulanzen von Wien führt an den Stadtrand. Wer sich mit dem Bus 67A hinaus zu „Ambermed“ nach Inzersdorf begibt, ist tatsächlich krank. Jetzt im Sommer ist der Wartesaal nicht so voll wie in den Wintermonaten. Und dennoch wurden hier gestern, Donnerstag, bis 11 Uhr 43 Hilfesuchende registriert. Die Einrichtung wurde von Diakonie und Rotem Kreuz vor zwölf Jahren gegründet, sie wird ausschließlich von ehrenamtlich tätigen Medizinern am Leben erhalten.

„Alleine in dieser Ambulanz werden pro Jahr mehr als 4000 Menschen behandelt“, zitiert der Armutsexperte Martin Schenk aus einer internen Statistik. Innerhalb von nur sechs Jahren verzeichnete man bei „Ambermed“ eine Steigerung der Patientenzahl um 165 Prozent.

Nicht alle, die hier notversorgt werden, besitzen Anspruch auf eine österreichische Krankenversicherung. Einige sind EU-Armutsmigranten. „Die wir nicht wegschicken“, wie der Arzt Michael Nebehay betont.

Die Zahl jener, die in Österreich prekär beschäftigt sind oder aufgrund einer psychischen Beeinträchtigung keine Krankenversicherung besitzen, ist weiterhin hoch. Weiß Martin Schenk. Dem Studienautor Michael Fuchs pflichtet er bei: „Es können auch mehrere Zehntausend sein.“ Die Situation werde sich zusätzlich verschärfen, wenn das Angebot der Mindestsicherung zurückgefahren wird. Diese Einschätzung teilt auch die ausgebildete Sozialarbeiterin Elisabeth Hammer, die heute das „neunerhaus“ leitet.