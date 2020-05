Kein Handy: Effekt wie eine Woche mehr Unterricht

Ein nachgewiesener größerer Lernerfolg bei gleicher Stundenanzahl in der Schule und gleicher Unterrichtsweise? Und das, ohne das Schulbudget auch nur um einen Euro zu erhöhen? Wie das möglich ist? Ganz einfach: Das Mitnehmen von Mobiltelefonen in den Klasse wird einfach untersagt.

Richard Murphy von der University of Texas in Austin hat mit einem Kollegen der Louisiana State University die Testergebnisse in 91 Schulen in vier englischen Städten aus den Jahren 2001 bis 2013 untersucht – und zwar vor und nach einem strikten Mobiltelefonverbot.

Zentrales Ergebnis: Nach einem Handy-Verbot verbesserten sich die schulischen Leistungen deutlich. Und die Wahrscheinlichkeit für einen positiven High-School-Abschluss erhöhte sich.

Ein Handy-Verbot im Klassenzimmer hat laut dieser Studie denselben Effekt wie die Verlängerung des Schuljahrs um eine Woche oder des Unterrichts um täglich eine Stunde.