Katzensprache ist individuell: Miauen will gelernt sein

Sie setzen den ganzen Körper ein; Wissenschafter haben ein Repertoire von bis zu 75 Haltungen beschrieben. Ohren und Schwanz sprechen eine eigene Sprache. Zeigen etwa beide Lauscher aufrecht nach oben, ist die Katze entspannt. Ein gesenkter und gesträubter Schwanz deutet auf Angst und Angriffsbereitschaft hin. 2023 konnten Forscher 276 verschiedene Gesichtsausdrücke dokumentieren; der Großteil wurde als „freundlich“ eingestuft, etwa ein Drittel als „aggressiv“.

Nicht zuletzt enthalten Düfte Botschaften – in erster Linie für Artgenossen. Die Vierbeiner markieren ihr Revier, dazu liefern sie Informationen u.a. über ihren sexuellen Status. Im Mai dieses Jahres zeigte ein japanisches Experiment, dass Katzen an Duftproben von fremden Personen doppelt so lange riechen wie an olfaktorisch markanten Noten ihrer Besitzer. Offenbar nutzen die Vierbeiner ihren Geruchssinn, um Menschen zu erkennen.