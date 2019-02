Jetzt im Handel: Das KURIER-Magazin "Medico"

Im neuen KURIER Magazin Medico erfahren Sie, was es mit den aktuellen Ernährungstrends auf sich hat. Was steckt hinter den Food-Trends und was bringt die Zukunft? Tauchen Sie außerdem mit uns in die Welt der Zitrusfrüchte ein – sie gelten in den Wintermonaten als unbedingte Vitamin-C-Lieferanten mit wenig Kalorien. Doch können diese auch Erkältungskrankheiten vorbeugen?