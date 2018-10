Jetzt im Handel: Das KURIER-Magazin "Medico"

Wie jeden Monat stellt das Magazin MEDICO auch wieder zwei Sportarten vor: Springen, egal ob mit der Schnur oder auf dem Trampolin, und Supercycle, Spinning mit Clubfeeling. Sportlich, wie immer, ist auch die eine Seite des aktuellen Posters im Magazin, mit Anleitungen zum richtigen Dehnen, während Sie auf der anderen Seite alles über Radicchio, das Lebensmittel des Monats, lesen. Medico-Spezial, der große medizinische Schwerpunkt in jeder Ausgabe, beschäftigt sich dieses Mal mit seelischen Erkrankungen: Auf über 30 Seiten erfahren Sie, welcher Experte wofür zuständig ist, wie man nach einer Trennung wieder zu sich selbst findet, was es mit Hochsensibilität auf sich hat, oder Sie lesen, was passiert, wenn man bei Depressionen und Burn-out die Warnsignale des Körpers nicht beachtet.