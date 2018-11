Industrie 4.0. Aber richtig.

Und genau an dieser neuralgischen Schnittstelle setzt die Technikum Wien Academy an und übernimmt mit praxisnahen Ausbildungsthemen eine verbindende Rolle von Technikern zu Nicht-Technikern. Der Lehrgang Engineering Management bietet Studierenden die wichtigsten Grundlagen der industriellen Produktion. Vier Semester lang wird an einem realen Produkt gearbeitet, das sie von der Konzeptionierung, mechatronischen Fertigung bis hin zur Programmierung durch das Studium begleitet.