Immer mehr junge Menschen von Schlaganfall betroffen

In Österreich kommt es derzeit zu rund 25.000 Schlaganfällen jährlich, bis 2030 könnte sich diese Zahl laut Prognosen verdoppeln. Bereits 2012 machte die Österreichische Ärztekammer darauf aufmerksam, dass die Zahl der „juvenilen Schlaganfälle“ (Menschen zwischen 18 und 50 Jahren) steigt. Sie machen inzwischen acht Prozent aller Schlaganfälle aus. Bei den unter 30-Jährigen sind mehr Frauen betroffen, ab 30 mehr Männer. Die Experten sehen die Ursache in einem ungesunden Lebensstil (Übergewicht, Bewegungsarmut, Rauchen, etc).

Auf der anderen Seite steigt aber in Österreich auch die Zahl der älteren Patienten. Bereits in den vergangenen Jahren ist das Durchschnittsalter der Patienten, die in Österreich auf einer spezialisierten Schlaganfalleinheit (Stroke Unit) aufgenommen werden, angestiegen. Dadurch haben sie aber auch mehr Begleiterkrankungen wie Diabetes oder Herzkrankheiten. Außerdem steigt die Zahl der Patienten, die bereits ihren zweiten Schlaganfall durchmachen. Österreichische Neurologen wiesen bereits mehrfach daraufhin, dass mehr Ressourcen notwendig sein werden, um diese steigende Zahl an sehr kranken Patienten optimal behandeln zu können.