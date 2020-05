HPV-Impfstoff: Vier Frauen klagen Hersteller

Laut einer Schätzung der Österreichischen Krebshilfe könnten durch die HPV-Impfung neben tausenden Krebsvorstufen rund 700 Krebsfälle vermieden werden, dazu kommen 3.000 verhinderbare Operationen wegen Krebsvorstufen am Gebärmutterhals sowie 15.000 Fälle an Genitalwarzen. Derzeit liegt die Durchimpfungsrate allerdings - nicht zuletzt wegen des recht teuren Impfstoffes - nur bei zwei Prozent. In Schottland oder auch Ruanda sind hingegen bereis mehr als 90 Prozent der Menschen gegen HPV immunisiert. Ab Februar 2014 können sich aber Kinder ab dem vollendeten neunten Lebensjahr mit Februar 2014 im Rahmen des Schulimpfprogrammes in der vierten Klasse Volksschule gratis gegen HPV (Humane Papilloma-Viren) immunisieren lassen.