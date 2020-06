Wie gesund lebt die Ministerin?

Zigaretten

Es gibt auf Facebook viele Menschen, die mich das fragen. Ich sage dann immer: Das ist meine Art und Weise, damit umzugehen. Deshalb glaube ich nicht, dass es ein Patentrezept für alle gibt. Was mir geholfen hat: eine Anti-Raucher-App. Die hat mir Botschaften geschickt und vor allem hat sie gezählt, wie vieleich nicht rauche. Das ist schon sehr eindrücklich.

Wie war das mit dem Abnehmen?

Irgendwann habe ich mir auf den Fotos überhaupt nicht mehr gefallen. Außerdem begann rundherum alles abzunehmen. Die einen essen keine Kohlenhydrate, die anderen abends nix oder nur jeden zweiten Tag. Manche probieren es mit "Schlank im Schlaf"… Ich habe dazu eine Bücherwand, es könnte ja was dabei sein, das Wunder wirkt. Es gelang mir nicht abzunehmen, weil ich mich nicht entscheiden konnte, welche Diät ich mache. Ein Kollege zeigte mir dann was Neues – wieder eine App. Mit der wird sichtbar, was man gegessen hat und was Bewegung bringt. Das passte gut. Ich will nämlich essen, was mir schmeckt. Ich mag zum Beispiel ein paniertes Schnitzel essen. Das ist Lebensqualität. Außerdem habe ich mich ein Leben lang immer bewegt. Also begann ich lange Strecken zu gehen, mit dem Hund, sehr zeitig in der Früh. Ich krieg damit den Kopf frei, es bringt mich runter.

Was trägt noch zu Ihrer Lebensqualität bei?

Häkeln, Stricken. Mit den Händen etwas tun, das ist Stressabbau. Und Faulenzen. Ich versuche mir den Sonntag frei zu halten. Der Tag dauert viel länger, wenn ich nicht auf die Uhr schauen muss.

L wie Lernen – was heißt das für Sie?

Das Zulassen von Neuem. Das funktioniert, wenn man geistig rege bleibt. Meine Mutter – sie ist 84 – ist mir da eine gute Partnerin. Sie und ich lösen jeden Samstag ein Rätsel – getrennt. Nachmittags wird telefoniert und verglichen. Meine Mutter macht viel, um sich geistig fit zu halten und dazu gehört, immer neue Sachen auszuprobieren, Veränderung zuzulassen und mit Veränderungen leben zu lernen.