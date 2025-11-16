Trendforscherin zur Zukunft der Medizin: Mehr Genuss, mehr Daten

Die Medizin erlebt gerade eine Zäsur: Statt vor allem Krankheiten zu kurieren, wird Prävention zur Hauptaufgabe. In ihrem aktuellen Health Report 2026 zeigt die Trendforscherin Corinna Mühlhausen, wie Gesundheit in den nächsten Jahren zwischen Lifestyle, Daten, Genuss und Eigenverantwortung neu besetzt wird. Sie beobachtet seit Jahrzehnten, wie sich unser Gesundheitsverständnis vom reaktiven Reparaturbetrieb hin zum aktiven Gestalten wandelt – ein System im Umbruch, in dem Patienten, Ärzte und digitale Tools neu zusammenspielen müssen. Im Interview spricht sie über Chancen und Widersprüche, Selbstoptimierung, Datenvertrauen, medizinische Zukunft – und die Frage, ob Gesundheit künftig mehr Spaß machen darf.

Wie würden Sie den aktuellen Gesundheitswandel beschreiben?

Wir stehen an einer Schwelle zu einer großen Transformation – und zwar, weil sie notwendig ist. Unser System war jahrzehntelang reaktiv: Wir haben Krankheiten behandelt, statt sie zu verhindern. Jetzt müssen wir proaktiv werden – in der Politik, in der Medizin und auch als Individuen. Bisher wurde Verantwortung gern hin- und hergeschoben, aber das funktioniert nicht mehr. Wir müssen neue Brücken bauen und gemeinsam Lösungen finden. Ziel ist ein System, das Krankheiten voraussieht und ihnen vorbeugt, statt sie nur zu verwalten.

Was heißt das konkret?

Wir müssen weg vom Reparaturbetrieb und hin zu einem präventiven, prädiktiven System. Mit Hilfe von Daten können wir Risiken erkennen, bevor sie zum Problem werden. Diese Daten sind längst vorhanden – die Krankenkassen sitzen auf einem Schatz, dürfen ihn aber kaum nutzen. Dafür müssen wir die Angst vor Datenmissbrauch ablegen und lernen, diese Informationen verantwortungsvoll einzusetzen.

Sind die Menschen bereit dafür?

Viele ja. Es gibt eine wachsende Gruppe, die Gesundheit aktiv gestalten will – und eine kleinere, die sich völlig entzieht. Der Wunsch, selbst etwas zu tun, ist groß. Und zwar nicht nur im Lifestyle-Sinn, sondern als echte gesundheitliche Vor- und Fürsorge.

Wie weit ist dieser Wandel schon in der Praxis angekommen?

Ehrlich gesagt: kaum. In Deutschland fließen nur rund fünf Prozent der Gesundheitsausgaben in Prävention, in Österreich knapp neun – viel zu wenig. Dabei wissen wir, dass sich jeder Euro, der in Vorsorge investiert wird, mehrfach auszahlt: ökonomisch, sozial, individuell. In Deutschland wären jedes Jahr etwa 124.000 Todesfälle vermeidbar, wenn wir Prävention ernster nähmen. Das ist erschütternd – und es zeigt, dass wir uns ein rein kuratives System nicht mehr leisten können.

Welche Rolle könnte da Selbstvermessung künftig spielen?

Eine doppelte. Sie ist empowernd, weil sie das Gefühl von Selbstwirksamkeit stärkt. Gleichzeitig kann sie überfordern, weil sie meist im sogenannten zweiten Gesundheitsmarkt stattfindet – also in Fitness, Ernährung, Schlaftracking. Der erste Gesundheitsmarkt – Ärzte, Kassen, Pflege – nutzt diese Daten kaum. Wenn meine Hausärztin meine Smartwatch-Daten mit einbeziehen könnte, wäre das ein echter Paradigmenwechsel.