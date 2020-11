Wo Drosten jetzt zum (Volks-)Kunstwerk wurde

Das Coronavirus niederhalten, davon dürfte nicht nur Christian Drosten träumen. Zumindest bildhaft als Räuchermännchen tut der Virologe nun aber genau das. Ein Familienbetrieb aus dem erzgebirgischen Seiffen hat den Chefvirologen der Berliner Charité als Holzfigur nachempfunden und ihn auf ein stilisiertes Virus gestellt. „Volkskunst orientiert sich immer an der Zeitgeschichte, an dem, was passiert“, sagte Holzkünstler Tino Günther am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.