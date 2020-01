Wenn es Probleme mit einem Weisheitszahn gibt

Univ.-Prof. Hubert Porteder ist Kiefer- und Gesichtschirurg in Wien und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger.

Meine rechte Wange schwillt immer wieder an und schmerzt. Der Zahnarzt sagt, der rechte untere Weisheitszahn ist die Ursache und muss entfernt werden. Außerdem habe ich dort eine tiefe Zahnfleischtasche, die abgetragen gehört. Wie läuft das ab?

Der Eingriff wird in Lokalanästhesie durchgeführt, wobei die Zahnfleischtasche geöffnet wird, sodass allenfalls entzündliches Sekret (Eiter) abfließen kann. Für die Ableitung des Sekrets wird über mehrere Tage eine Streifendrainage angelegt. In einer zweiten Sitzung wird nach Abklingen der akuten Entzündungserscheinungen unter Antibiotikaschutz der Weisheitszahn in Lokalanästhesie entfernt. Anschließend wird die Wunde mit Nähten verschlossen, die nach einer Woche entfernt werden.