Wenn das Unsichtbare Entscheidungen trifft

Von Astrid Hogl-Kräuter Zwischen dem 20. Februar und dem 19. März öffnet sich ein Zeitraum, der wie ein Übergang zwischen zwei Atemzügen wirkt. Nichts ist mehr ganz alt, und noch nichts ist wirklich neu. Die Saturn-Neptun-Konjunktion legt einen Schleier über das Bekannte und öffnet gleichzeitig einen Durchgang zu einer tieferen Wahrheit. Viktor Frankl schrieb: „Das Leben selbst ist es, das dem Menschen Fragen stellt.“ Dieser Zeitraum ist genau so eine Frage. Eine Frage, die nicht laut gestellt wird, sondern in inneren Bildern aufscheint.

Realität trifft auf Sehnsucht Saturn steht für Realität, Verantwortung und Struktur. Neptun für Sehnsucht, Verbundenheit und das stille Wissen der Seele. Wenn sich beide begegnen, lösen sich Grenzlinien, und das Wesentliche rückt näher. Strukturen, die keinen Sinn mehr tragen, verlieren Halt. Visionen, die zu lange zurückgehalten wurden, beginnen sich zu regen. Wayne Dyer formulierte es klar: „Wenn du die Art änderst, wie du die Dinge betrachtest, ändern sich die Dinge, die du betrachtest.“ Die Veränderung beginnt mit dem Blick, nicht mit der Handlung. Genau das wird jetzt spürbar. Mit der Sonne in den Fischen wird die Welt durchlässiger. Emotionen fließen sofort in die Tiefe, ohne Umweg. Gedanken verlieren an Dominanz, damit das Unbewusste aufsteigen kann. Diese Zeitqualität lädt ein, auf jene Stimmen zu hören, die sonst übertönt werden. Frankl erinnerte daran, dass nicht die Umstände entscheiden, sondern die Haltung. Diese Wahrheit trägt durch alle Schwankungen der nächsten Wochen, denn Vieles bewegt sich, und kaum etwas bleibt, wie es war.

Moment seltener Klarheit Der Vollmond am 3. März bringt diese Dynamik auf den Punkt. Die Jungfrau verlangt Ordnung, während die begleitende Mondfinsternis Verwirrung auslöst. Pflicht und Sehnsucht stehen sich gegenüber, fast wie zwei Welten, die jeweils Recht haben. In dieser Mischung entsteht ein Moment seltener Klarheit: Was aus Routine gelebt wurde, verliert Bedeutung. Was aus innerer Notwendigkeit kommt, beginnt zu leuchten. Vollmond und Finsternis wirken wie eine stille Offenbarung. Genau in solchen Momenten zeigt sich, wie tief ein einzelner Erkenntnismoment das eigene Leben ausrichten kann.Wenn Merkur am 26. Februar rückläufig wird, verlangsamt sich das Denken. Gespräche werden ehrlicher, roh, oft unperfekt – und genau dadurch wahr. Missverständnisse offenbaren innere Knoten. Es ist eine Phase, in der Gespräche nicht poliert, sondern authentisch sind. Wahrheit findet in kleinen Pausen ihren Weg. Sanftheit als neue Stärke Mit Mars in den Fischen beginnt Anfang März eine sanfte, aber dennoch überraschend kraftvolle Bewegung. Mut zeigt sich jetzt nicht mehr in Lautstärke, sondern im Fühlen. Tatkraft verliert ihre Härte und gewinnt dafür spürbare Tiefe. Wayne Dyer sagte einmal: „Liebe ist der Weg: immer.“ Diese Wochen zeigen uns, wie viel Stärke in Sanftheit liegt und wie viel Klarheit im Loslassen entsteht. Manchmal ist es tatsächlich der innere Friede, der das größte Aufbegehren ersetzt – und genau darin liegt eine stille, aber beeindruckende Macht.