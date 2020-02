Wenn bei und auch nach dem Skifahren das Knie schmerzt

Christian Gäbler ist Facharzt für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie und ärztlicher Direktor des Sportambulatorium Wien.

Mir hat beim Skifahren aber auch danach das Knie stark geschmerzt, manchmal musste ich schon zu Mittag pausieren. Der Arzt hat starke Knorpelschäden festgestellt und von einer Knieprothese gesprochen. Kann eine Stammzellentherapie helfen?

Der Gelenksknorpel ermöglicht das Gleiten der Gelenksflächen des Oberschenkels und des Unterschenkels. Stammzellen werden seit Jahren im Rahmen von Knorpelverletzungen oder -abnützungen wissenschaftlich erforscht und stehen nun auch klinisch zur Verfügung. Neueste Studien zeigen, dass der Einsatz spezieller (mesenchymaler) Stammzellen aus dem eigenen Bauchfettgewebe die Arthrose- und Knorpel-Therapie entscheidend unterstützt.

So wurde in diesen Studien eine signifikante Schmerzreduktion bei deutlich gestiegener Lebensqualität sowie eine entscheidende Zunahme der Knorpeldicke nach der Stammzelltherapie festgestellt. Gelenksprothesen, vor allem am Kniegelenk, können durch die Stammzellentherapie oft signifikant hinausgezögert, in manchen Fällen sogar komplett vermieden werden. Ob eine Stammzellentherapie im Einzelfall sinnvoll ist, kann erst nach einer speziellen MRI-Untersuchung (3 Tesla Magnetresonanztomografie) und klinischen Begutachtung in einem ausführlichen Aufklärungsgespräch beurteilt werden.