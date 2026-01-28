Vitamin-D im Test: Nur 2 Präparate sinnvoll

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Vitamin-D-Präparate sind laut dem Verein für Konsumenteninformation (VKI) häufig zu hoch dosiert und "bei dauerhafter Einnahme potenziell gesundheitsschädigend". Mit der deutschen Stiftung Warentest wurden 22 Erzeugnisse getestet: "Die Ergebnisse bestätigen: Eine Überdosierung ist möglich und kann auf Dauer schwere gesundheitliche Folgen nach sich ziehen", warnten die Konsumentenschützer am Dienstag. Nur zwei der getesteten Präparate seien "sinnvoll" dosiert gewesen. "Alle anderen Produkte sind meist überdosiert, fünf sogar stark", kritisiert der VKI. Ob Tabletten, Saft, Tropfen oder Kapseln, spiele keine Rolle.

Bei fehlender körpereigener Vitamin-D-Produktion 800 I.E. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt bei fehlender körpereigener Vitamin-D-Produktion 800 I.E. (Internationale Einheiten, ein I.E. entspricht 0,025 Mikrogramm). Für Risikogruppen könne eine vorbeugende Einnahme sinnvoll sein. Dazu zählen Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner, chronische Kranke oder adipöse Personen. Im Alter sinkt die Fähigkeit zur Bildung von Vitamin D, daher kann sich die Einnahme laut VKI auch für Menschen über 65 Jahren eignen.