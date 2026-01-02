Übergewicht: Abnehmen in der Pubertät schützt das Herz

Übergewicht bzw. Adipositas ab dem Kindesalter erhöhen stark die Herz-Kreislauf-Gefahr im späteren Leben. Doch wird das Körpergewicht während der Pubertät normalisiert, verringert sich dieses Risiko deutlich. Das hat eine Langzeit-Epidemiologieuntersuchung schwedischer Wissenschafter gezeigt. Die Studie von Jenny Kindblom von der Universität Göteborg und ihren Co-Autoren wurde vor kurzem in in JAMA Pediatrics veröffentlicht. nalysiert wurden Daten von Personen aus Schweden, die zwischen 1945 und 1968 in Göteborg geboren wurden. Die Informationen über deren Gesundheit, insbesondere zur Gewichtsentwicklung, wurden mit elektronischen Gesundheitsdaten-Registern verknüpft und ausgewertet. Als wichtigste Messgröße diente die Diagnose einer koronaren Herzkrankheit im Erwachsenenalter – darunter auch Herzinfarkte, tödliche ebenso wie nicht tödliche. Die Studie umfasste insgesamt 103.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Die Hauptergebnisse: Sowohl Übergewicht, das erst mit Beginn der Pubertät entsteht – also Normalgewicht in der Kindheit und Übergewicht im jungen Erwachsenenalter – als auch ein dauerhaftes Übergewicht, das bereits in der Kindheit vorhanden ist und bis ins junge Erwachsenenalter anhält, waren mit einem erhöhten Risiko für eine koronare Herzkrankheit im Erwachsenenalter verbunden. Im ersten Fall lag das Risiko um 83 Prozent höher als bei Personen ohne diesen Risikofaktor, im zweiten Fall um 53 Prozent höher.