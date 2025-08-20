Falsche Infos: TikTok-Ratschläge zur Verhütung riskant für Junge

TikTok ist für viele Teenager und junge Erwachsene eine wichtige Informationsquelle – in sämtlichen Lebensbereichen. Australische Forschende der La Trobe University in Melbourne wollten wissen, wie es um die Zuverlässigkeit von TikTok hinsichtlich Verhütung steht und analysierten 100 Videos zum Thema mit fast 5 Milliarden Aufrufen und 14,6 Millionen Likes. Das Ergebnis: In mehr als der Hälfte der TikTok-Videos (53 %) wurden hormonelle Verhütungsmittel abgelehnt, in einem Drittel (34 %) äußerten die Ersteller Misstrauen gegenüber medizinischem Fachpersonal. Am häufigsten diskutiert wurden das Wissen um die eigene Fruchtbarkeit und wie man seinen eigenen Zyklus verfolgen kann (38 %) sowie die Pille (35 %).

Natürliche Verhütungsmethoden werden beworben, ohne Grenzen aufzuzeigen Studienautorin Caroline de Moel-Mandel sieht in TikTok zwar eine wachsende Informationsquelle, jedoch „unzuverlässig und von schlechter Qualität, was junge Menschen unter Druck setze, Fakten von Fiktion zu unterscheiden.“ Viele TikTok-Ersteller hätten natürliche Verhütungsmethoden beworben, „ohne deren Grenzen offenzulegen, zu denen die genaue Verfolgung von Hormonschwankungen, Motivation und Partnerkooperation gehört.“ Wichtig ist, dass sie nicht erwähnten, dass diese Methoden im Allgemeinen unwirksam sind, wenn sie allein angewendet werden. Diese Art von Fehlinformationen, kombiniert mit einem wachsenden Misstrauen gegenüber medizinischem Fachpersonal, kann zu unsicheren Entscheidungen und letztendlich zu ungewollten Schwangerschaften führen.