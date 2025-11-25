Keine Angst vor Arztbesuchen: Teddybär-Krankhaus wieder geöffnet

Die Aktion „Teddybär-Krankenhaus“ hat zum Ziel, Kindern die Angst vor Arztbesuchen oder einem Aufenthalt im Krankenhaus zu nehmen. Von Dienstag, 2. Dezember 2025, bis Donnerstag, 4. Dezember 2025, öffnet das Spital in der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien in der Weihburggasse 10 bis 12 im ersten Bezirk seine Türen kostenlos für alle Teddys, Kuscheltiere und Puppen.

Von 9 bis 12 Uhr sind angemeldete Kindergarten und Schulklassen willkommen. Nachmittags von 13 bis 16 Uhr können alle anderen mit ihren kleinen Patientinnen und Patienten vorbeikommen.

Die Initiative ist eine Zusammenarbeit ist eine Zusammenarbeit der Medizinischen Universität Wien, der Austrian Medical Students‘ Association (AMSA), der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und des Akademischen Fachvereins österreichischer Pharmazeuten.