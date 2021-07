Große Erfolge von neuem Nerven-Schrittmacher bei Schlaganfällen

Hand- und Arm-Funktion signifikant verbessern

Das primäre Kriterium war die Funktion der von der Beeinträchtigung betroffenen oberen Extremität (Hand/Arm) am ersten Tag nach dem Ende des stationären Reha-Programms nach dem sogenannten Fugl-Meyer Assessment Upper Extremity Score (FMA-UE; Skala mit Werten von 0/keine Funktion bis 66/volle Funktion).

Die zusätzliche Vagus-Nerven-Stimulation zeigte einen statistisch hoch signifikanten positiven Effekt. Der mittlere FMA-UE-Score erhöhte sich bei den Patienten unter Rehabilitation plus VNS innerhalb von sechs Wochen und 18 Anwendungen im Mittel um 5,0 Punkte, in der Kontrollgruppe stieg der Score im Mittel um 2,4 Punkte (p=0,001).

Auch 90 Tage nach Beendigung der stationär erfolgten Rehabilitationsbehandlung zeigten 47 Prozent der Patienten mit VNS eine klinisch relevante bessere Funktion der betroffenen unteren Extremität. In der Kontrollgruppe war dies bei 24 Prozent der Fall. Auch dieser Unterschied war statistisch signifikant.

Die Studie erfolgte mit Unterstützung des US-Herstellers der Geräte (MicroTransponder; Austin/Texas) an 20 spezialisierten Zentren in Großbritannien und den USA. Das Gerät kann per Fernbedienung gestartet werden und gibt dann leichte elektrische Impulse an den Nerven ab. Die dadurch ausgelösten Signale des Vagus-Nerven in das Gehirn sollen die Plastizität des Gehirns fördern und dem Patienten helfen, seine motorischen Fähigkeiten zu verbessern.

"Die Wirkung wurde in tierexperi¬mentellen Studien auf die vermehrte Freisetzung von Neurotransmittern im Gehirn zurückgeführt, die die Verknüpfung neuer Nervenverbindungen fördern. Wichtig war dabei, dass die Vagusnervstimulation mit Rehaübungen kombiniert wird", schrieb das deutsche Ärzteblatt vor kurzem zu den wissenschaftlichen Ergebnissen. Die Studie soll die Basis für eine Zulassung des Gerätes bilden. International arbeiten offenbar einige Unternehmen an derartigen Systemen.