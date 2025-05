Sternenschau: Leidenschaft und Wandel zum Frühsommer

Ab Mitte Mai entspannt sich vieles, denn Venus und Mars bringen Schwung in das Leben. Die Energie beider Planeten wird spürbar, wenn man sich selbst und sein Gegenüber wieder mit Leidenschaft für das Tun präsent fühlt. Die aktuelle Zeit bietet Gelegenheiten für individuelle Projekte und Entwicklungen, unterstützt durch das Uranus-Pluto-Trigon, wodurch man schnell Erfolge erzielen kann. Auch wenn es immer wieder Herausforderungen im Leben gibt, ist es dennoch wichtig nicht auf Zehenspitzen durch das Leben zu laufen, weil womöglich die Angst vor Ablehnung vorhanden ist. Es ist entscheidend, Vertrauen in sich selbst zu haben und sich zu erleben – unabhängig davon, ob man erfolgreich ist oder Rückschläge erlebt – denn dann wird die eigene Hingabe zum größten Abenteuer auf diesem Planeten. Und so darf auch passend zu dieser Zeit, an der eigenen Vision festgehalten werden, denn dadurch eröffnen sich immer wieder neue Möglichkeiten für sich selbst! Am 10. Mai wechselt Merkur in den Stier, was das Denken praktischer macht und dazu einlädt, Gedanken sorgfältig zu formulieren. Der Vollmond im Skorpion am 12. Mai bringt intensive Gefühle mit sich, während Merkur in Spannung zu Pluto steht, was zu Streit und vorschnellen Antworten führen kann. Es ist ratsam, sich nicht provozieren zu lassen und Oberflächlichkeit zu vermeiden, da tiefere Gefühle vorhanden sind. In dieser Phase wird kritisch hinterfragt. Fragen zur eigenen Positionierung und Intention hinter bestimmten Äußerungen können helfen, die Beweggründe zu klären. Verletzende Worte sollten vermieden werden, da sie durch diese Planetenfrequenzen tief ins Herz treffen können.

Ab dem 25. Mai tritt Saturn nach ca. 2 Jahren in die Widderqualität ein, was die Durchsetzungskraft befeuert und einen Booster für das Kollektiv darstellt. Diese Planetenenergie ist ein Gamechanger und bietet die Möglichkeit für einen Neubeginn. Der Schlüssel liegt darin, Chancen zu erkennen und aufzugreifen. Wer nichts probiert, wird auch nichts erreichen.

Von 17. bis 18. Mai stehen die Sonne-Uranus-Konjunktion und die Spannung zwischen Merkur und Mars an, was unerwartete Neuigkeiten und hektische Situationen mit sich bringen kann. Es ist wichtig, sachlich zu bleiben, besonders in Diskussionen. Am 20. Mai helfen Sonne und Saturn den Fokus zu halten, während die Zwillinge-Sonne Flexibilität im Alltag fördert. Von 19. bis 24. Mai wird die Frequenz von Merkur, Uranus und Mars spürbarer, was Umsätze und stärkere Inputs fördert. Die Stimmung wird offener und die Motivation steigt.

Heiterkeit und Zuversicht

Der Neumond in den Zwillingen am 27. Mai steht für einen heiteren Neubeginn. Diese Frequenz belebt und erleichtert den Austausch mit anderen. In dieser Phase ist es einfacher, auf die eigene Atmung zu achten und ein Atemtraining in den Alltag zu integrieren, insbesondere bei verkrampftem Atmen. Das entspannt deutlich! Am 29. und 30. Mai steht Merkur in Konjunktion mit der Sonne, was Klarheit und einen positiven Fokus auf die eigenen Bedürfnisse bringt. Diese Phase ist ideal für den Austausch von Meinungen. Am 5. Juni bringt die Verbindung von Venus und Jupiter viel Optimismus und Zuversicht, was schöne Erlebnisse im Zusammensein mit anderen oder im Glücklichsein mit sich selbst ermöglicht.

Die Pfingsttage bieten interessante Gespräche und Kontakte, jedoch ist es ratsam, nicht sofort auf Wachstum zu setzen, da dieser durch das Jupiter-Saturn-Quadrat bis zum 4. Juli gebremst wird. Eine ähnliche Wiederholung dieses Planetenaspekts tritt erst wieder im Jahr 2029 auf.

Am 9. Juni, dem Pfingstmontag, können negative Gedanken aufkommen. Es ist entscheidend, sich in dieser Zeit nicht von Misstrauen leiten zu lassen. Die Tage von 9. bis 12. Juni sind zudem von Unwahrheiten geprägt. Nicht alles glauben, was erzählt wird! Ab dem 9. Juni bis in den August findet die Konjunktion von Saturn und Neptun im Widder statt. Diese Konstellation hat das Potenzial, alte Machtstrukturen in Frage zu stellen und gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen. Denn überall da, wo nicht mehr der Gemeinschaft oder der Gesellschaft entsprechend reagiert wurde, könnten Machtstrukturen fallen.

Mit dem Eintritt von Jupiter in den Krebs am 10. Juni rückt das Bedürfnis nach Geborgenheit und Harmonie in den Vordergrund. Verzeihen wird in dieser Zeit zentral sein und kann helfen, alte Wunden zu heilen. Zusätzlich befeuert der Vollmond im Schützen Positivität und Optimismus. Diese Zeit eignet sich gut für Reisen, Feiern und das Pflegen freundschaftlicher Beziehungen.