Sternenschau im Juli: Grenzen überwinden und Blockaden lösen

Von Astrid Hogl-Kräuter In den kommenden Wochen entfaltet sich eine Zeit voller neuer Ideen und inspirierender Impulse. Diese Phase bringt frischen Wind und positive Anregungen, die dazu einladen, alte Muster zu hinterfragen und neue Wege zu beschreiten. Die Frequenz von Venus, Uranus etc. fördert einen positiven Aufbruch, der Mut macht, sich selbst neu zu entdecken und die eigene Kreativität zu entfalten. Denn wie Wayne Dyer sagte: „Du bist nicht das, was dir passiert ist. Du bist das, was du entscheidest zu werden!“

Ehrlichkeit zu sich selbst Die planetarischen Frequenzen von Saturn, Neptun, Pluto und Uranus eröffnen eine Zeitqualität, um Grenzen zu überwinden und Blockaden zu lösen. Diese Frequenz ermutigt dazu, ehrlich zu sich selbst zu sein und die eigenen Limitierungen zu erkennen. Bewusstseinsarbeit kann helfen, diese inneren Barrieren zu durchbrechen. Mit dem Wechsel von Uranus in das Zeichen der Zwillinge ab 7. Juli – für die nächsten sieben Jahre – wird eine Welle des Ideenreichtums entfesselt werden. Auch das Thema Meinungsfreiheit wird eine gewichtige Rolle aus astrologischer Sicht einnehmen. Denn die Intoleranz gegenüber andersdenkenden Menschen wird stärker werden, aus der eigenen Angst heraus, gewisse Entwicklungen nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Aber genau diese Meinungsvielfalt macht eine gebildete Gesellschaft aus – denn dadurch ist Entwicklung überhaupt erst möglich geworden.

Neue Wege des Miteinanders Der neue Zeitgeist, der sich ebenfalls über planetarische mundane Planetenfrequenzen ablesen lässt, ist unstoppable, denn es geht darum, einen anderen Fokus auf das Dasein zu entwickeln! Die Richtung geht in Entfaltung individueller Kreativität und den Austausch neuer Gedanken. Kommunikation und Vernetzung stehen im Vordergrund, und innovative Ansätze in Bildung und Technologie werden in den nächsten sieben Jahren neue Möglichkeiten eröffnen. Die Planetenfrequenz von Saturn und Neptun im Widder könnte alte Machtstrukturen infrage stellen und gesellschaftliche Veränderungen anstoßen. Doch im Kern geht es darum, neue Wege der Zusammenarbeit und des Miteinanders zu finden, die auf gegenseitigem Respekt und Verständnis basieren.

Der Steinbock-Vollmond am 10. Juli und ebenso der rückläufige Saturn ab 13. Juli inspiriert verstärkt dazu, in sich zu gehen und zu erkennen, wer es wirklich ehrlich mit einem meint. Denn dies ist ebenso Verantwortung sich selbst gegenüber – authentische und ehrliche Verbindungen zu pflegen. Denn die Menschen sind fühliger geworden, man spürt es, wenn man benutzt wird, belogen wird, Falschheit im Raum ist oder Neid gegenüber empfunden wird. Und so ist diese Zeitqualität eine ehrliche Chance, für sich selbst nährende und wahre Freundschaften zu erkennen und die Qualität dieser zwischenmenschlichen Beziehungen zu fühlen. Der Neumond im Löwen am 24. Juli markiert einen kraftvollen Neustart und boostert das Selbstwertgefühl. Diese Zeitqualität ermutigt dazu, sich selbst noch mehr zu leben und über selbst kreierte Beschränkungen drüberzusteigen. Diese Zeitqualität ist eine Einladung, das Leben auszukosten und die eigene Einzigartigkeit zu feiern. Denn jeder Mensch hat besondere Fähigkeiten – es geht darum, diese zu entdecken und das Leben zum größten Abenteuer zu machen! Und dabei geht es nicht darum, perfekt zu werden, sondern wie Dr. Reitmeier sagte: „Am Ende werden wir erkennen, dass es nicht darum ging, perfekt zu werden, sondern GANZ!“ Bei Verträgen und Verhandlungen sollte ab dem 18. Juli auf Details geachtet werden, denn Merkur läuft rückläufig bis 11. August. Vieles reibt sich hier; ebenso durch das Venus-Mars-Quadrat kann es bis Ende des Monats zu Meinungsverschiedenheiten kommen. Durchatmen ist hier angesagt, bevor man loslegt!