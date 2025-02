Wie stehen die Sterne Zum Winterausklang?

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Zwischen Mitte Februar und Mitte März fördern die Sterne Reflexion und Tatkraft, während Mitgefühl und tiefere Verbindungen gestärkt werden.

Merkur in Fische ermöglicht sanfte Gespräche und Offenheit, während der Neumond am 28. Februar die spirituelle Entwicklung unterstützt.

Rückläufigkeit von Venus ab 2. März fordert die Hinterfragung von Beziehungsmustern, während der Vollmond am 14. März zur Balance zwischen Arbeit und Privatleben anregt. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Von Astrid Hogl-Kräuter Die kollektive Zeitqualität zwischen Mitte Februar und Mitte März zeigt, dass einige Probleme durch aktives Tun gelöst werden können. Es gibt viel Inspiration und individuelle Lösungen, auch wenn eine Portion Unruhe in der Luft liegt. Mitte Februar, wenn Merkur in das Tierkreiszeichen Fische eintritt, verändert sich die Energie spürbar. Es ist eine Zeit, in der Mitgefühl stärker durch Worte transportiert wird. Gespräche zeigen sich sanfter, und es besteht eine größere Offenheit für die Bedürfnisse des Gegenübers. Diese Feinfühligkeit ermöglicht nicht nur tiefere Verbindungen zu sich selbst, sondern auch ein besseres Verständnis in den Beziehungen aller Art.

Einkehr und Selbstreflexion In den darauffolgenden Tagen, insbesondere am 18. Februar, kann es sein, dass vermehrt nach Ruhe und Entspannung gesucht wird. Es ist ratsam, sich diesen Raum für innere Einkehr zu gönnen. Allerdings könnten zwischen dem 19. und 22. Februar durch die Merkur-Jupiter-Opposition zu hohe Erwartungen an sich selbst und andere entstehen. Bei materiellen Wünschen ist es ratsam, das Geldbörsel geschlossen zu halten, da die Planetenenergie dazu verleiten kann, mehr auszugeben als vorhanden ist. Durch Selbstreflexion kann diese Phase weniger problematisch sein. Es ist klug, sich nicht von übertriebenen Versprechungen leiten zu lassen. Bereits am 23. Februar steigt die Gesprächsbereitschaft durch die Einflüsse von Merkur und Mars, was zu zielgerichteter Kommunikation anregt. Ab dem 24. Februar wird Mars direktläufig, und dies ist der ideale Zeitpunkt, um Pläne in die Tat umzusetzen und mit voller Energie voranzuschreiten. Natürlich bleibt da Kritik nicht aus. Sie dürfte allerdings sanfter ausfallen als zu anderen Zeiten, weil sich Merkur und Saturn im Tierkreiszeichen Fische befinden. Es ist von Vorteil, sich für konstruktive Gespräche zu öffnen, die helfen, weiter voranzukommen. Auf kreative Lösungen und gute Impulse kann in der Zeit zwischen dem 26. und 28. Februar gesetzt werden. Offenheit für alles, was überraschend und plötzlich in den Gedanken aufpoppt, wird von großem Vorteil sein.

Entwicklung für die Seele Der Neumond im Tierkreiszeichen Fische am 28. Februar eröffnet die Möglichkeit, mit Leichtigkeit tiefer in die Spiritualität einzutauchen. Es ist eine Zeitqualität, in der sich durch Meditation oder am besten durch angeleitete tiefgehende Trance in andere Welten hineinfühlen lässt. Es ist in diesem Zusammenhang wichtig zu betonen, dass dies ohne Hilfsmittel möglich ist. Alles andere wäre ein Verzerren der Wahrnehmung. Man darf sich vom eigenen Gefühl leiten lassen und dabei über sich staunen, was alles wahrgenommen wird. Diese Zeit eignet sich ideal für seelische und fühlende Entwicklungssprünge. Mit dem Eintritt von Venus in die Rückläufigkeit zu Beginn des März ist es von Vorteil, Muster zu erkennen, vor allem im beruflichen Kontext. Diese Phase ist besonders geeignet für Coaching-Einheiten oder Teambuildings, um Strategien und Herangehensweisen zu hinterfragen. Diese erfordert eine profunde Expertise des Beraters, besonders zwischen dem 1. und 5. März, da mit der Sonne-Jupiter-Konstellation durchaus Jovialität Platz nehmen kann. Intensive Gespräche und Klärungen sind stärker präsent ab dem 3. März, da Merkur im Widder Tierkreiszeichen einen klareren und direkteren Ausdruck fördert.

Ins Tun kommen Ab 5. März geht es bis etwa 10. März verstärkt in die Umsetzung. Viele Vorhaben können Schritt für Schritt angegangen werden. Diese Energie weckt auch die Lust auf Bewegung. Also hinaus in die Natur! Zum Jungfrau-Vollmond und einer totalen Mondfinsternis – exakt am 14. März – ist es wichtig, mehr auf die Balance zwischen Arbeit und Privatleben zu achten. Manchmal kann es an der Zeit sein, den Sinn des Daseins zu hinterfragen. Oder besteht möglicherweise Angst, irgendwann ehrlich zu sich selbst sein zu müssen, dass der Sinn des Daseins gar nicht gewagt wurde? Dazu ein Musiktipp: Das Lied von Tim Bendzko „Du bist doch keine Maschine“ bringt dieses Thema sehr gut auf den Punkt.

In der Liebe darf man sich bis Ende Februar auf eine liebevolle Atmosphäre freuen. Diese Zeit ermöglicht es, in den Partnerschaften mehr Liebe, Wertschätzung und Halt entgegenzubringen. Und auch wenn kein Partner vorhanden ist, wird die Zeit als wohltuend und schön empfunden werden. Eine Verabredung mit sich selbst für schöne Momente voller Leichtigkeit ist beglückend und empfehlenswert! Die Rückläufigkeit von Venus ab 2. März fordert dazu auf, Beziehungsmuster zu hinterfragen. Die richtigen Worte zu finden, um Gefühle zu transportieren, ist in dieser Phase besonders wichtig. Was kann unternommen werden, um sich jetzt mitzuteilen? In den darauffolgenden Tagen zeigt sich eine große Unternehmungslust. Der Vollmond am 14. März bringt frische Impulse in die Partnerschaft und erinnert daran, auf Ernährung und Balance zu achten. Sich wunderbar und einzigartig zu fühlen, ist der Schlüssel zu innerem Wachstum!