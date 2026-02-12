Wie oft hat ein Mensch täglich Blähungen? Eine US-Studie liefert darüber erstmals genaue Zahlen - dank einer "smarten Unterwäsche": Darin misst ein kleines Gerät, das an einer normalen Unterhose befestigt wird, mithilfe eines Sensors präzise die Gasabgänge im Alltag. Das Team um den Darmbiologen Brantley Hall will damit ein Problem lösen, das Mediziner seit Jahrzehnten beschäftigt: Übermäßige Gasbildung im Verdauungstrakt ließ sich bisher kaum präzise messen.

Frühere Studien zur Häufigkeit zum Abgehen von Darmgasen - im Fachjargon Flatulieren genannt - basierten häufig auf Selbstauskünften und übersahen insbesondere nächtliche Ereignisse. Der speziell entwickelte Sensor misst Wasserstoff, der ausschließlich von Darmbakterien produziert wird. Er gilt als Marker für die Aktivität des Mikrobioms, wie das Team im Fachblatt "Biosensors and Bioelectronics" schreibt.