Sernenschau im September: Kraftvolle Impulse

Von Astrid Hogl-Kräuter In den kommenden Wochen, insbesondere zwischen Mitte September und Anfang Oktober, eröffnen sich kraftvolle astrologische Planetenfrequenzen, die sowohl persönliche als auch zwischenmenschliche Entwicklungen anregen. Diese Phase ermöglicht eine tiefere Wahrnehmung der eigenen inneren Welt und fördert ein besseres Verständnis in Beziehungen. Am 12. September bietet die Konstellation von Sonne und Merkur, unterstützt durch Jupiter, eine hervorragende Gelegenheit, optimistische Pläne zu schmieden. Dies ermutigt dazu, neue Ziele mit voller Power und Mut zu verfolgen, besonders bis zum 16. September. In dieser Zeit sind positive Begegnungen und erfolgreiche Gespräche möglich, die den Enthusiasmus für neue Herausforderungen weiter anheizen. Ebenso können Kooperationen und Teamarbeit besonders harmonisch verlaufen, was dazu anregt, Verbindungen stärker zu pflegen und gemeinsam voranzukommen. Und nicht vergessen: Wahre Erfüllung findet sich oft im Austausch von Ideen und Ressourcen, was die emotionale Verbindung zwischen uns Menschen definitiv stärkt.

Widerstand und Kritik Um den 17. September können Herausforderungen auftreten, die zu Widerstand und Kritik führen. Diese fordernde Saturnfrequenz regt dazu an, die eigenen Ansichten stärker zu hinterfragen und im Selbstzweifel zu landen. Den Kopf in den Sand zu stecken ist jetzt kontraproduktiv. Vielmehr ist es besser, den Wind der Veränderung zu nutzen. Was bietet die aktuelle Situation jetzt für eine Chance? Die Selbstentdeckung! Selbstzweifel bieten die Chance zur Selbstentdeckung! Wayne Dyer erinnert daran, dass wahre Perfektion keine Perfektion ist, sondern im authentischen Ausdruck des eigenen Selbst zu finden ist. Kritische Gedanken können als Anstoß dienen, sich jetzt von überzogenen Ansprüchen zu befreien, um die eigene Einzigartigkeit zu leben. Frische Impulse und Ideen bringen besonders ab dem 19. September durch die erneute Aktivierung des Glücks-Dreiecks wieder vieles ins Rollen. Dabei können Neuigkeiten durchaus überraschen sowie tief beeindrucken und ein „Aha“-Erlebnis ins Gesicht zaubern! Denn wie wir bereits wissen, wirkt die Plutofrequenz im Wassermann in den nächsten Jahren, damit Altes stirbt und Neues sich erschaffen kann. Und mit dem Wechsel von der Venus in das Jungfrau-Zeichen geht es in den nächsten Wochen vor allem auch darum, einen hilfsbereiteren Umgang zu pflegen und mehr auf das Mit-Einander zu setzen.

Der Weg ist das Ziel Mit dem Neumond am 21. September, begleitet von einer partiellen Sonnenfinsternis, wird ein neuer Zyklus eingeleitet, der die Möglichkeit bietet, sich mit Struktur an die Themen der nächsten Zeit heranzuwagen. Und genau darum geht es: Schritt für Schritt den Weg zu gehen und nicht gleich das große Endziel vor Augen zu haben, das einen durchaus am Beginn des Weges überfordern kann. Denn Saturn steht in Opposition zum Mond und wird diese Tendenz leider begünstigen. Daher: Der Weg ist das Ziel! In der zweiten Septemberhälfte, besonders zwischen dem 22. und 30. September, erwacht eine sehr leidenschaftliche Energie mit Mars im Skorpion, die genutzt werden kann, um jetzt mit voller Power und Entschlossenheit Ziele zu verfolgen. Falls ein Festbeißen gefühlt wird, ist ein Hinterfragen der eigenen Intention und das Bewusstmachen, für wen und wofür gehandelt wird, ein Schlüssel. Jedenfalls bringt diese Phase entweder Erfolg durch Tun oder echtes innerliches Wachstum. Passend dazu bringt der Vollmond am 7. Oktober emotionale Klarheit und die Gelegenheit, entweder alte Muster oder übernommene Muster loszulassen. Jedenfalls eignet sich diese Vollmondfrequenz hervorragend, um die Schritte der letzten Wochen sich nochmals anzusehen und, wenn notwendig, gewisse Vorstellungen sein zu lassen. Denn wie Oscar Wilde schon sagte: „Sei du selbst, denn alles andere ist schon besetzt!“