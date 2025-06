Schizophrenie: Neue Therapieoption mit wöchentlicher Einnahme

Ein Arzneimittel in Tablettenform, das nur einmal wöchentlich eingenommen werden muss, könnte in Zukunft die Behandlung von Schizophrenie erleichtern.

Nach den engsten Diagnose-Kriterien leiden weltweit 0,3 bis 0,6 Prozent der Menschen an einer Schizophrenie. In Österreich wird von jährlich rund 1.000 Neuerkrankungen ausgegangen. Zur Behandlung von Schizophrenie und von sogenannten schizoaffektiven Störungen wird bereits seit Jahren der Wirkstoff Risperidon, ein sogenanntes atypisches Antipsychotikum, erfolgreich eingesetzt. Doch es gibt ein Problem: Auf die Einnahme der kurz wirksamen, täglich einzunehmenden Risperidon-Tabletten wird oft vergessen. Auf der anderen Seite gibt es Depot-Injektionen. Sie werden zum Beispiel alle zwei oder alle vier Wochen verabreicht. Doch diese Form der Einnahme wird von Patienten oft abgelehnt oder steht aus anderen Gründen nicht zur Verfügung. "Eines der größten Hindernisse in der Versorgung von Menschen mit Schizophrenie ist, dass die Medikamente nicht konsequent eingenommen werden", sagte Leslie Citrome, Psychiater am New York Medical College, zu der Studie, die er und seine Co-Autoren in "Lancet Psychiatry" vor kurzem veröffentlicht haben." So sei die Möglichkeit, Medikamente einmal wöchentlich oral einzunehmen, eine wichtige Option, die die Therapietreue vieler Patienten verbessern könne und schlechte gesundheitliche Ergebnisse wie Rückfälle, Suizide und erneute Krankenhausaufnahmen bei diesen Patienten verringern." Die neuartige, einmal wöchentlich einzunehmende Kapsel mit dem Antipsychotikum Risperidon, LYN-005, zeigte in einer Phase-3-Studie an Patienten mit Schizophrenie oder schizoaffektiver Störung einen ähnlichen Effekt und eine Kontrolle der Symptome wie tägliche Dosen des Medikaments. Damit könnte eine Brücke zwischen notwendiger täglicher Einnahme von Tabletten mit dem Wirkstoff Risperidon und Langzeit-Depotinjektionen geschlagen werden.

Über Schizophrenie Schizophrenie ist eine ernstzunehmende psychische Erkrankung, die das Denken, Fühlen und Handeln der Betroffenen stark beeinflussen kann. Sie tritt meist im jungen Erwachsenenalter auf und verläuft häufig in Phasen: Auf Zeiten mit intensiven Symptomen folgen oft stabilere Abschnitte. Zu den typischen Anzeichen zählen Wahnvorstellungen – etwa das Gefühl, verfolgt oder beeinflusst zu werden – sowie Halluzinationen, insbesondere das Hören von Stimmen. Auch ein ungeordnetes Denken, sozialer Rückzug und ein spürbarer Verlust an Antrieb und Motivation gehören zu den möglichen Symptomen. Die genauen Ursachen der Schizophrenie sind noch nicht vollständig geklärt. Fachleute gehen jedoch davon aus, dass eine Kombination aus genetischer Veranlagung, Veränderungen im Gehirnstoffwechsel – insbesondere im Dopamin-System – sowie psychosozialen Belastungen zur Entstehung beiträgt. Die Behandlung umfasst in der Regel eine Kombination aus medikamentöser Therapie, Psychotherapie und sozialer Unterstützung. Ziel ist es, die Symptome zu lindern, Rückfällen vorzubeugen und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Antipsychotische Medikamente sind ein zentraler Bestandteil der Behandlung. Sie können in Form von täglichen Tabletten oder langwirksamen Präparaten verabreicht werden, die beispielsweise wöchentlich eingenommen werden – was die Therapietreue erleichtern kann. Schätzungen zufolge erkrankt - je nach Kriterien - nach engsten Kriterien rund 0,3 bis 0,6 Prozent der Bevölkerung im Laufe des Lebens an Schizophrenie. Mit der richtigen Unterstützung und einer individuell angepassten Therapie ist für viele Betroffene ein weitgehend stabiles und erfülltes Leben möglich.

Neue Formulierung entwickelt Das US-Pharmaunternehmen Lyndra hat gemeinsam mit Wissenschaftern des Massachusetts Institute of Technology (MIT) und vom Brigham and Women's Hospital in Boston die Entwicklung der neuen Formulierung (LYN-005) vorangetrieben. "Die untersuchte Verabreichungsform ist etwa so groß wie eine Multivitamin-Kapsel. Einmal geschluckt, entfaltet sie sich zu einem 'Stern', um den schnellen Weitertransport vom Magen in den Darm zu verhindern. Langsam lösen sich die Schichten auf, die 'Pille' wandert erst dann weiter", heißt es beim Medizin-Informationsdienst Medscape. Die Wirksamkeitsstudie ("Starlyng-1") umfasste 83 Patienten im Alter von 18 bis 64 Jahren an fünf US-Standorten, die mindestens zwei Jahre lang an Schizophrenie oder einer schizoaffektiven Störung litten, sechs Wochen oder länger mit einem oral verfügbaren Antipsychotikum behandelt worden waren und einen stabilen Zustand erreicht hatten. Die Teilnehmer durften innerhalb der vorangegangenen sechs Monate auch keine Krankenhauseinweisung wegen sich verschlimmernder Schizophrenie gehabt haben. Nach sieben Tagen unter einer Therapie mit den normalen Risperidon-Tabletten (zwei oder sechs Milligramm) erhielten die Teilnehmer fünf wöchentliche Dosen von LYN-005 (15 oder 45 Milligramm). Während der klinischen Studie wurden die Probanden teilweise stationär in eine Klinik aufgenommen, um die notwendigen Blutabnahmen durchgängig zu gewährleisten. Die Patienten wurden zur Sicherheit vier Wochen nach Ende der Behandlung weiter beobachtet.