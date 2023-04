RSV-Impfung in der Schwangerschaft könnte kleine Kinder schützen

Eine neuartige Impfung gegen das so genannte Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) in der Schwangerschaft könnte kleine Kinder vor schweren Atemwegserkrankungen schützen. In einer klinischen Studie habe sich der Impfstoff als wirksam und verträglich erwiesen, berichtete das Berliner Universitätsklinikum Charité am Donnerstag. Bis zu 81 Prozent der Kinder waren in ihren ersten sechs Lebensmonaten demnach zuverlässig vor einem schweren Krankheitsverlauf geschützt.

RSV ist ein weltweit verbreiteter Erreger, der schwere Atemwegserkrankungen hervorrufen kann. Insbesondere für Neugeborene und Säuglinge kann eine Infektion gefährlich werden. Im vergangenen Winter mussten in Österreich und anderen Ländern mehr Neugeborene und Säuglinge als üblich in Kliniken wegen akuter Atemwegserkrankungen behandelt werden. Experten vermuten dahinter einen Nachholeffekt nach der Coronapandemie, wo vergleichsweise wenige Kinder mit RSV in Kontakt kamen. Die Erkrankung kann bisher nur symptomatisch behandelt werden.