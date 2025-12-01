Wie der Geruchssinn den Blutdruck beeinflusst

Über die Nieren tragen diese Faktoren beispielsweise zur Blutdruck- und Blutzuckersteuerung bei. Darauf verwies jetzt die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie (DGfN). "Zimtsterne, Orangenöl, Fichtennadeln: Düfte begleiten die Weihnachtszeit. Weniger bekannt ist jedoch, dass auch die Niere über 'Geruchsrezeptoren' verfügt - allerdings nicht, um Aromen wahrzunehmen, sondern um zentrale Körperfunktionen zu steuern", schrieb die Fachgesellschaft der deutschen Nierenspezialisten. Olfaktorische Rezeptoren fänden sich nach neuen Erkenntnissen auch in den Nieren und hätten offenbar wichtige Funktionen. Mittlerweile seien in diesen Organen bereits mehr als hundert solcher Rezeptor-Typen nachgewiesen worden.

Blutdruckregulation Ein Effekt betrifft die Regulation des Blutdrucks. Hier gebe es offenbar über die olfaktorischen Rezeptoren ein Zusammenspiel zwischen dem Mikrobiom des Darms und den Blutgefäßen. Der Riech-Rezeptor OR51E2 erkenne beispielsweise kurzkettige Fettsäuren, die Darmbakterien bei der Verdauung von Ballaststoffen bilden. Seine Aktivierung steigert die Freisetzung von Renin - einem Schlüsselenzym des Blutdrucksystems, welches den Druck in den Arterien erhöht. Damit entstehe eine direkte Mikrobiom-abhängige Verbindung zwischen Darmbakterien und Blutdruckregulation, so die Fachgesellschaft. "Zum ersten Mal sehen wir einen Mechanismus, bei dem Darmbakterien über chemische Signale in der Niere den Blutdruck beeinflussen können", sagte Sylvia Stracke, Leiterin der Abteilung für Nephrologie, Dialyse und Hochdruckkrankheiten der Universitätsklinik in Greifswald. "Das könnte erklären, warum Menschen sehr unterschiedlich auf Salz, Diäten oder bestimmte Medikamente reagieren."