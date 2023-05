Querschnittgelähmter kann dank innovativer Implantate wieder gehen

Auch Gehirnleistung verbessert

Darüber hinaus führte die neurorehabilitative Unterstützung laut der Studie zu einer Verbesserung der neurologischen Genesung. Die Forschenden beobachteten Verbesserungen seiner sensorischen Wahrnehmungen und motorischen Fähigkeiten, selbst wenn die digitale Verbindung ausgeschaltet war.

Die Implantate im Rückenmark und am Gehirn kommunizieren dabei laut den Studienautoren über eine Art "digitale Brücke" miteinander. Eine Rückenmarksverletzung kann die Kommunikation zwischen dem Gehirn und dem Bereich des Rückenmarks, der das Gehen steuert, unterbrechen, was zu Lähmungen führt. Das sogenannte Brain-Spine Interface (BSI) stellt diese Kommunikation wieder her.

Die Schädel-Implantate messen mit 64 Elektroden die Aktivität des Gehirns. Auf Grundlage dieser Daten errechnet eine künstliche Intelligenz die gewollte Bewegung und übersetzt sie in Stimulierungsbefehle, die dann kabellos an das Elektrodenarray mit 16 Elektroden im Rückenmark weitergegeben werden. Da stimulieren die Elektroden sogenannte Motor-Neuronen, und aktivieren so gezielt die Muskeln.

Vor fünf Jahren entwickelt

Das Gerät im Rückenmark hatte das Lausanner Team bereits vor rund fünf Jahren entwickelt, und an mehreren Patientinnen und Patienten getestet. Bisher musste der Befehl zum Gehen aber über ein Tablet eingegeben werden. Das Steuern mit Gedanken macht die Bewegungen laut den Studienautorinnen und Autoren aber flüssiger und natürlicher.

Das BSI musste dafür erst kalibriert werden. Oskam wurde gebeten, sich Bewegungen bildlich vorzustellen, beispielsweise die Bewegung eines Beins. Mit den Elektroden am Gehirn wurden die entsprechenden Signale gemessen. Auf diese Weise wurde eine künstliche Intelligenz trainiert, die Hirnsignale in Signale an die Rückenmark-Elektroden zu übersetzen. "Wir haben diese Kalibrierung in ein paar Minuten durchgeführt. Seither funktioniert es zuverlässig", sagte Studienautorin Jocelyne Bloch vom Chuv vor den Medien.