Psyche: Wie Gruppentherapie auf Krankenschein helfen kann

Sie kann jetzt wieder relativ angstfrei in eine voll besetzte U- oder S-Bahn einsteigen. Sie kann auch wieder zur Arbeit fahren. Vor allem aber kann Bettina mit einem überzeugenden Lächeln behaupten: „Ich kann jetzt wieder ein Stück weit lächeln. Das hatte ich nämlich verlernt.“

Seit Februar kommt die 45-jährige Wienerin, die aus gutem Grund ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen will, regelmäßig in die Psychotherapeutische Ambulanz. Hier, in der Marxergasse 25 im 3. Bezirk, nimmt sie jeweils mittwochs mit zehn, elf anderen Patienten an der wöchentlichen Gruppentherapie-Einheit teil.