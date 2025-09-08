Radioaktive Pilze: Gelegentlicher Verzehr ist unbedenklich

Auch fast vier Jahrzehnte nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl sind nach wie vor unsichtbare Spuren radioaktiver Stoffe in Waldböden und Pilzen messbar. Sie gelangten über die Luftströmungen auch nach Österreich und benachbarte Länder wie Deutschland, wo manche Pilzarten bis heute radioaktives Cäsium-137 enthalten können. Dieses geht sowohl auf den schwersten Reaktorunfall der Geschichte 1986 in Tschernobyl als auch auf frühere oberirdische Atomwaffentests zurück. Allerdings: Für Pilzsammler besteht kein Grund zur Sorge, wie ein aktueller Pilzbericht des deutschen Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) zeigt.

In einigen Regionen Süddeutschlands enthalten manche Pilze mehr als 600 Becquerel Cäsium-137 pro Kilogramm Frischmasse – das liegt über dem Grenzwert für den Handel. Auch unter früheren Proben aus Österreich wurden laut AGES vereinzelt Pilze mit Grenzwertüberschreitungen entdeckt. Dennoch erhöhe der gelegentliche Verzehr solcher Pilze die persönliche Strahlendosis nur minimal, heißt es in einer Aussendung des BfS. Entscheidend sei nicht ein einzelner Pilz, sondern die gesamte aufgenommene Menge an Cäsium-137. „Wer selbst gesammelte Pilze in üblichen Mengen isst, muss sich aus Sicht des Strahlenschutzes keine Gedanken machen – das gilt bundesweit“, erklärt Inge Paulini, Präsidentin des BfS.

Die Daten des Pilzberichts stammen aus Proben, die an ausgewählten Standorten in Deutschland erhoben werden. Je nach Art und Bodenbelastung gibt es deutliche Unterschiede.