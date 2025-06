Padel, Pilates, Pedale: 3 Fitnesstrends im Check

Zahlreiche Prominente wie Jennifer Aniston oder Kim Kardashian schwören auf diese Trainingsmethode. Studios in Großstädten wie Wien boomen. Ursprünglich stammt Reformer Pilates aus den USA und ist eine moderne Weiterentwicklung der klassischen Pilates-Methode von Joseph Pilates. Im Mittelpunkt steht dabei ein spezielles Gerät – der sogenannte Reformer. Dieser besteht aus einer beweglichen Liege mit integrierten Seilzügen, Federn und Griffen. Die Sportart wird in speziellen Pilates-Studios mit einem Trainer, der die Übungen vorzeigt, ausgeübt. Es werden sowohl Gruppen- als auch Einzeltrainings angeboten. Neu ist das Konzept „Reformer Pilates on demand“: Hier trainiert man im Studio mithilfe eines Bildschirms, auf dem die Übungen angeleitet werden – ganz ohne Trainer. Diese Variante ist meist günstiger als reguläre Stunden. Die Kosten für eine Einheit liegen je nach Studio zwischen 20 und 35 Euro. Wer lieber zu Hause trainieren möchte, findet inzwischen auch mobile Reformer-Geräte, die sich gut für das eigene Wohnzimmer eignen. Online-Videos und Apps helfen dabei, die Übungen korrekt auszuführen. Für das Training benötigt man rutschfeste Socken.

Von Ena Zekic

Supercycle

Kalorienverbrauch: 400 bis 700 kcal/Stunde

Was steckt dahinter?

Supercycle ist eine besondere Form des Indoor-Cyclings, die in speziellen Fitnessstudios oder Supercycle-Studios ausgeübt wird. Das Training findet in einem abgedunkelten Raum mit lauter Musik und Lichteffekten statt. Die Sportart funktioniert so, dass man auf einem stationären Bike im Takt der Musik radelt. Dabei werden oft zusätzlich Kräftigungsübungen für den Oberkörper eingebaut, zum Beispiel mit kleinen Hanteln oder durch Bewegungen am Lenker. Für Supercycle werden Radschuhe mit Klicksystem benötigt – diese kann man oft im Studio ausleihen. Eine einzelne Einheit kostet rund 20 Euro. Es gibt regelmäßig Themenrunden und Music Specials, wie zum Beispiel 90s Rides, Hip-Hop Nights, Beyoncé oder Techno Specials.

Die Wirkung auf den Körper

Supercycle ist ein Ausdauertraining, das vor allem die Beinmuskulatur, das Gesäß und den Rumpf kräftigt. Durch die Integration von Übungen für den Oberkörper werden zusätzlich weitere Muskelgruppen gezielt aktiviert. „Wichtig ist: Supercycle ersetzt kein Grundlagenausdauertraining. Es eignet sich hervorragend, um hohe Intensitäten zu trainieren, was sowohl der Gesundheit als auch der Leistungsfähigkeit zugutekommt. Dennoch sollte es durch eine gleichmäßige Ausdauerbelastung wie etwa Joggen ergänzt werden“, erläutert Fritz.

Für wen ist es gut?

Für Menschen mit Gelenkproblemen ist Supercycle ideal, da es besonders schonend ist. Wer jedoch sowieso schon viel Rad fährt, profitiert oft mehr von ergänzendem Krafttraining statt noch mehr Ausdauersport auf dem Rad.