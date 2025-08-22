Neuer Partner ist bisexuell, wie kriege ich das aus dem Kopf?

Ich bin seit Kurzem in einer neuen Beziehung mit einem Mann, der mir sehr wichtig ist. Er hat mir gleich zu Beginn gesagt, dass er bisexuell ist. Ich weiß, dass das ziemlich sicher nichts an seinen Gefühlen für mich ändert, aber trotzdem erwische ich mich immer wieder bei dem Gedanken, ob ich ihm auch wirklich reiche. Wie bekomme ich diese n aus dem Kopf?

Dr. Leben antwortet:

Ihr Unbehagen ist keineswegs Makel, sondern vielmehr Ausdruck eines berechtigten Bedürfnisses nach Sicherheit. Die Offenheit Ihres Partners kann durchaus für Reife sprechen – oder eben auch auf eine gewisse Bindungsunsicherheit hinweisen. Entscheidend dabei ist nicht seine sexuelle Orientierung, sondern, wie er mit Ihren Gefühlen umgeht.

Wird Ihre Irritation ernst genommen – oder rational entwertet?

Emotionale Resonanz entsteht eben nicht durch Erklärungen, sondern vielmehr durch Feinfühligkeit. Wenn Ihre Bedürfnisse nach Verlässlichkeit auf Autonomie treffen, braucht es ein achtsames Gespräch – nicht über Kontrolle, sondern über Beziehungssicherheit. Ihre Frage ist daher nicht: „Ist er treu?“, sondern: „Kann ich mich bei ihm sicher fühlen?“ Das ist keine Schwäche, sondern gelebte emotionale Reife.