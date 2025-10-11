Mut zu Veränderung und Kraft der Authentizität

Veränderungen wollen jetzt nicht nur erkannt, sondern mit offenen Armen empfangen werden. In dieser besonderen Zeitqualität schwingen Freiheit, Impulskraft und Liebe wie ein kraftvoller Herzschlag mit. Es geht um ein Miteinander, das inspiriert und die Seele berührt. Das Dreieck von Saturn, Neptun, Uranus und Pluto entfaltet seine volle Kraft und signalisiert bevorstehende gesellschaftliche Veränderungen, die über den 6. November hinausreichen. Diese Phase fordert dazu auf, die innere Widerstandskraft zu entfesseln und standhaft für die eigenen Träume einzutreten. Authentizität ist dabei der Schlüssel. Der Mut, sich in Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit zu zeigen, öffnet die Tür zu echten Verbindungen und tief erfüllenden Beziehungen. Es ist ein Nähren der Seele, das alles Aufgesetzte hinter sich lässt. Jeder Schritt auf dem Weg zum eigenen Ich ist ein Schritt in Richtung persönlicher Freiheit. Bis zum 27. Oktober bezaubert die Verbindung von Uranus und Pluto mit einer Frequenz, die dazu einlädt, Neues auf den Boden zu bringen und dadurch Umstände positiv zu verändern. Ebenso pusht das inspirierende Uranus-Neptun-Sextil Eingebungen, die wie Sternschnuppen aufleuchten und neue Visionen und Ziele mit sich bringen. Und dabei ist die Sicht auf die Dinge entscheidend, denn wenn sich die Sicht verändert, verändern sich die Dinge, die man sieht! Das schafft Raum für neue Möglichkeiten.

Von Prüfung zu Harmonie Bis 13. Oktober weht zunächst ein kühlerer Wind des Misstrauens durch die Frequenz von Venus und Saturn. Eine ehrliche Reflexion kann Klarheit schaffen. Am 13. Oktober bringt bereits der Eintritt der Venus in die Waage eine warme Brise des Vertrauens und der Harmonie. Das Miteinander blüht wieder mehr auf, und Vertrauen findet seinen Platz. Jeder Mensch ist das Ergebnis seiner Entscheidungen, und die Umstände, in denen man sich befindet, sind oft das Ergebnis eigener Wahl. Deshalb kommt es darauf an, worauf die Aufmerksamkeit gerichtet wird. Man kann sich glücklich oder unglücklich machen – der Aufwand ist der gleiche, um hier Carlos Castaneda zu zitieren.

Glücks-Dreieck & Sonnenenergie Am 14. Oktober tritt Venus dem Glücks-Dreieck bei und lädt zur Gestaltung eines Lebens ein, das in seiner Einzigartigkeit strahlt. Es ist eine Einladung, die eigene Wahrheit zu leben, ohne sich im Vergleich zu verlieren. Wahres Glück findet sich dort, wo das Herz seine Bestimmung erkennt. Die Sonne-Jupiter-Verbindung am 17. Oktober ermuntert dazu, Träume zu wagen – Träume, die in Reichweite bleiben sollten. In der zweiten Oktoberhälfte steigt die Anspannung unter der Merkur-Mars-Konjunktion im Skorpion. Reizbarkeit und Impulsivität können anklopfen, doch sie sind auch ein Weckruf zur Selbsterkenntnis. Ab dem 22. Oktober lädt Neptun in den Fischen dazu ein, stärker in das Fühlen einzutauchen und die Spiritualität präsenter zu haben. In der Stille der Meditation entfaltet sich Klarheit, und das Vertrauen in die eigene Wahrnehmung wächst. In der letzten Oktoberwoche entfaltet die Verbindung von Merkur, Mars, Jupiter und Saturn eine Frequenz, die sehr bereichernde Gespräche und erfolgreiche Möglichkeiten bringt. Die Zeitqualität ist jetzt äußerst gut für den Anspruch „Jetzt oder nie!“. Der Weg ist aufbereitet, und es gilt, ihn zu gehen. Was auch immer vielleicht noch verunsichern mag – entscheidend ist jetzt der Gedanke, dass Selbstvertrauen durch bewusste Risikobereitschaft entsteht. Und sobald man den Weg geht und sich darin ausprobiert, steigt auch das Vertrauen in sich selbst, ungeachtet dessen, was auch immer wer meint. Denn ego-besetzte Menschen werden immer wieder Missgeschicke irgendwo erkennen. Hingegen Menschen, die sich ausprobieren und erleben wollen, treiben Hürden erst recht vorwärts an. Und so stärkt mutiges Handeln das Selbstvertrauen und schenkt subjektive Freiheit.

Mut und Sehnsucht nach Ruhe Am 4. November bringt Mars im Schützen den Mut, gerecht zu handeln und das Leben mit Begeisterung auszukosten. Der Vollmond im Stier am 5. November weckt eine Sehnsucht nach Gemütlichkeit. Diese Tage sind gut geeignet, um es ruhiger angehen zu lassen. Vom 3. bis 9. November verbindet sich Mars mit Uranus, Neptun und Pluto und entfaltet starke Frequenzen, die zu Unruhe führen können.