Monogam oder mehrere Partner: Wer ist glücklicher?

In vielen Gesellschaften wird die Monogamie hochgehalten. Aber sind monogame Menschen auch tatsächlich glücklicher? Dieser Frage widmete sich eine umfassende Metaanalyse von 35 Studien mit rund 25.000 Teilnehmenden aus mehreren Ländern in Europa und in den USA.

Das Ergebnis: In Sachen Liebes- und Sexleben sind monogame Menschen offenbar nicht glücklicher als jene, die sich für alternative Beziehungsformen entschieden. Die Zufriedenheit in romantischen Beziehungen und im Sexualleben unterscheidet sich kaum zwischen monogam lebenden Menschen und jenen in einvernehmlich nicht-monogamen Beziehungen – etwa in offenen Partnerschaften oder polyamoren Beziehungen.