Michael Musalek: Warum Gegensätze mehr sind als Schwarz und Weiß

Kommt Ihnen das bekannt vor? Man surft entspannt im Smartphone und landet in einer dieser typischen Social-Media-Situationen: Jemand hatte etwas gepostet, das nicht der eigenen Meinung entspricht, schon ist man geneigt, zu antworten – scharf oder gar angriffig. Ein guter Moment, erst einmal durchzuatmen und nachzudenken, um, jenseits erster Impulse, zu reagieren. Oder gar nicht.

Denn ja: Das Leben ist voller Polaritäten – und wir verwechseln diese gern mit unversöhnlichen Gegensätzen. Schwarz oder Weiß. Ja oder Nein. Für oder gegen. Unsere Sprache liebt das Entweder/Oder. Dabei könnten wir viel vom asiatischen Denken lernen, wo man nicht von Gegensätzen spricht, sondern von Distanzen: Etwas ist näher dran oder weiter weg – beides kann existieren, ohne sich gegenseitig auszulöschen. Zwischen Schwarz und Weiß, heißt es, liege Grau. Ich sage: Dort liegen alle Farben der Welt. Das bunte, komplexe, lebendige Leben. Wer nur an den Polen klebt, verpasst die Musik dazwischen – und jene Entwicklung, die erst durch die Spannung zwischen zwei Themen entsteht. Wie in einer Symphonie: Zwei Themen stehen als Stimmen nebeneinander, die zusammen etwas Neues erschaffen. Im Englischen heißt dieser Mittelteil „Development“ – Entwicklung. Genau dort spielt sich das Leben ab, im Sinne von Bereicherung. Wer also versucht, der Realität anderer Menschen mit einer gewissen Offenheit zu begegnen, hat die Möglichkeit, die eigene Sicht kritisch zu prüfen (was nicht bedeuten muss, die eigene Haltung aufzugeben!).