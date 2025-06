Mein Partner ist verstorben. Wie kann ich weitermachen?

Leserin Christa (53) fragt:

Mein Verlobter ist vor kurzem durch plötzliche schwere Krankheit verstorben. Er war zuvor noch mehrere Tage auf der Intensivstation, allerdings nicht mehr bei Bewusstsein. Diese Tage habe ich rund um die Uhr bei ihm verbracht. So konnte ich mich langsam von ihm verabschieden und meine Entscheidung, die lebenserhaltenden Geräte abschalten zu lassen, war letztendlich die richtige. Es gibt keine Vorwürfe oder Streitigkeiten, die den Abschied belasten könnten. Unser Zusammenleben war in den letzten Monaten sehr harmonisch und voller Liebe zueinander. Insofern bin ich mit unserer Beziehung im Reinen. Natürlich vermisse ich ihn unendlich und er hinterlässt eine riesige Lücke in meinem Leben. Was mich belastet, ist nicht nur diese wahnsinnig große Trauer um ihn, sondern mir ist nun auch klar geworden, dass alle Träume und Pläne in meinem zukünftigen Leben mit einem Mal hinfällig sind. Verschiedene Dinge, die wir zusammen erleben wollten, werde ich nun nie machen können. Ich weiß nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Was raten Sie mir?