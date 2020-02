Kurzsichtigkeit: Bereits jeder vierte männliche Jugendliche betroffen

Schließlich zeigten die Resultate noch, dass die Prävalenz bei untergewichtigen Männern und höherer Ruhepulsrate höher war als bei normalgewichtigen. "Dieses Ergebnis könnte auf einen Zusammenhang zwischen körperlicher Fitness und Myopie bei jungen Männern hinweisen", wurde Waldhör in einer Aussendung der MedUni Wien am Montag zitiert. Die Studie ist jetzt im British Journal of Ophthalmology erschienen.