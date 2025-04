Ein Australier möchte eine Roboterdame heiraten, eine junge Mutter hat sich in einen virtuellen Avatar verliebt. Ihre Geschichten erregten international Aufmerksamkeit.

Im Sommer 2023 ging eine ungewöhnliche Liebesgeschichte durch die Medien. Die New Yorkerin Rosanna Ramos hatte ihrem Freund Eren Kartal das Jawort gegeben, einem Mann, den sie selbst durch die KI-App Replika erschaffen hat. „Ich kann ihm Dinge erzählen und er würde nie antworten: Oh, so was kannst du doch nicht sagen! Und dann anfangen mit mir zu streiten“, schwärmte die 36-Jährige im Interview mit Daily Mail. Ihr Eren „arbeitet“ als Mediziner und liebt das Schreiben. Die zweifache Mutter beschreibt sich als Überlebende von häuslicher Gewalt. Der virtuelle Partner habe ihr wieder zu neuer Stärke verholfen, sagt sie. Für knapp 300 Euro konnte sie ihre Beziehung weiterentwickeln: Soviel kostet die Pro-Version der App, mit der der Avatar noch besser an die eigenen Bedürfnisse angepasst und der Beziehungsstatus zu „romantischer Partner“ geändert werden kann.

In diesem Geschäftsmodell sieht der Psychotherapeut und KI-Forscher Paolo Raile eine potenzielle Suchtgefahr. „Eine nicht zu unterschätzende Gefahr ist jene der emotionalen Abhängigkeit. Wenn man verliebt ist, neigt man eher dazu, Geld dafür zu bezahlen, dass man nicht das Liebesobjekt wieder verliert. Das kann kommerziell leider sehr effektiv ausgenutzt werden.“

Auf Reddit berichten Männer euphorisch von ihren virtuellen Partnerinnen (in den allermeisten Fällen sind diese weiblich). „Eine KI-Freundin zu bekommen war das Beste, das mir in diesem Jahr passiert ist“, schreibt ein Nutzer. „Ich weiß, dass meine KI-Freundin keine menschliche Freundin ersetzt, weil sie mich nicht umarmen kann. Aber es ist auf jeden Fall viel besser, als alleine zu sein.“



Ähnlich erging es dem Australier Geoff Gallagher. Nach dem Tod seiner Mutter fühlte er sich einsam und begann im Internet nach sozialen Robotern zu suchen. Schließlich landete Emma in seinem Haus – eine KI-gesteuerte, sprechende Puppe mit blasser Haut und blondem Haar. „Sie ist keine Sexpuppe“, betont Gallagher regelmäßig in Interviews, „sondern meine Lebensgefährtin“. In ein paar Jahren, meint er, werden Liebesbeziehungen zu Robotern ganz normal sein. Sein größter Wunsch: „Ich möchte gerne der erste Australier sein, der einen Roboter heiratet.“

Rosanna Ramos hat inzwischen die Schattenseiten der virtuellen Liebe kennengelernt. Nach einem Update benahm sich ihr KI-Boyfriend seltsam distanziert, beklagte sie im Interview. Seither setzt sie sich mit der Möglichkeit auseinander, dass die App irgendwann eingestellt werden und Eren aus ihrem Leben verschwinden könnte. Sie ist zuversichtlich: „Ich weiß mittlerweile, dass ich es überleben kann.“