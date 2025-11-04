Schwiegertochter bricht Kontakt zu Enkelsohn ab. Zu viel eingemischt?

Mein Enkel (2) wird mir seit 6 Monaten vorenthalten. Wir hatten davor viel wertvolle Omi-Zeit. Die Beziehung zu meinem Sohn ist gut, zu seiner Frau schwierig. Seit Hinweisen auf Erziehung, wie Montessori-Empfehlungen verweigert sie Kontakt und all meine Versuche der Versöhnung scheitern. Ich leide sehr und wünsche mir, meinen Enkel wiedersehen zu können.

Antwort:

Der Verlust des Kontakts zu Ihrem Enkelsohn muss schmerzlich sein. Dennoch ist es natürlich und gesund, dass Ihr Sohn nun seine Frau und sein Kind priorisiert; die Herkunftsfamilie rückt in den Hintergrund. Denken Sie an Ihre eigene Zeit als junge Mutter: Hätten Sie sich von Ihrer Schwiegermutter in Erziehungsfragen hineinreden lassen? Ihre Hinweise, so gut gemeint sie waren, wurden wahrscheinlich als Kritik empfunden, vielleicht sogar als übergriffig und verletzend. Die Chemie zwischen Ihnen und Ihrer Schwiegertochter scheint nun belastet, vielleicht durch unterschiedliche Erwartungen oder ihren Wunsch nach Kontrolle über den familiären Kreis.

„Vorenthalten“ impliziert ein Recht, das Sie nicht haben; die Eltern entscheiden allein über den Umgang. Schützen Sie sich, indem Sie akzeptieren, dass Sie nicht alles beeinflussen können. Versuchen Sie ein weiteres, ehrliches Gespräch mit Ihrem Sohn: Betonen Sie, dass es nie Ihre Absicht war, sich zwischen sie zu drängen, und respektieren Sie den Erziehungsstil der Schwiegertochter. Anerkennen Sie, dass die meisten Mütter „gut genug“ sind, ohne eine vermeintliche perfekte Methode wie Montessori anwenden zu müssen. Mit Geduld und ohne Druck könnte sich die Situation entspannen – ein Neuanfang mit Fokus auf Respekt vor ihren Werten. Falls der Schmerz anhält, suchen Sie Unterstützung bei einer Beratung. Ich wünsche Ihnen Kraft und Versöhnung.