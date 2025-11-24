Das besagt eine Studie der University of California, bei der der Kaffeekonsum von 200 Patientinnen und Patienten mit Vorhofflimmern und einem Durchschnittsalter von 69 Jahren in einem Zeitraum von einem halben Jahr beobachtet wurden. 71 Prozent der Teilnehmer waren Männer, eingeteilt wurde in zwei Gruppen: jene mit einem Kaffeekonsum von einer Tasse pro Tag oder mehr und jene, die keinen Kaffee trinken. Beide Gruppen hatten im Durchschnitt einen BMI von etwas über 30. Häufige Begleiterkrankungen waren Bluthochdruck (65 % bzw. 63 %) und Schlafapnoe (29 % bzw. 26 %). Etwa die Hälfte der Teilnehmenden (52 %) nahm Medikamente gegen Herzrhythmusstörungen. Der zentrale Messpunkt der Studie war, ob bei den Teilnehmenden erneut Vorhofflimmern auftrat – selbst kurze Episoden ab 30 Sekunden galten bereits als Rückfall.

Wiederauftreten bei Kaffeetrinkern weniger wahrscheinlich Neben den planmäßigen Kontrolluntersuchungen nach 1, 3 und 6 Monaten hatten die Teilnehmenden im Verlauf im Schnitt fast sechs Arztbesuche und hatten rund zwei zusätzliche kardiologische Termine, bei denen EKG durchgeführt wurden. Mehr als die Hälfte trug während der Nachbeobachtung ein Langzeit-Aufzeichnungsgerät, um den Herzrhythmus kontinuierlich zu erfassen. Das Ergebnis: Nach sechs Monaten zeigte sich bei 111 Teilnehmenden – das entsprach 56 Prozent – erneut Vorhofflimmern oder Vorhofflattern. In der Gruppe, die Kaffee trinken durfte, waren es 47 Personen, in der Abstinenzgruppe 64 Personen. In der Hauptanalyse, die alle Teilnehmenden nach ihrer ursprünglichen Gruppenzuteilung bewertet, trat das Vorhofflimmern in der Kaffeegruppe später auf als in der Gruppe ohne Kaffee. Das Wiederauftreten war dort insgesamt weniger wahrscheinlich.