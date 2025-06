Forschung: Kommt das Impfpflaster statt der Spritze?

KURIER leben: Herr Professor Rademacher, was versteht man genau unter Molecular Drug Targeting and Delivery?

Prof. Dr. Christoph Rademacher: Molecular Drug Targeting and Delivery oder wie man auf Deutsch sagen könnte, die zielgerichtete Verabreichung von Wirkstoffen, beschreibt einen modernen Ansatz in der Medizin, bei dem Medikamente nicht einfach überall in den Körper gelangen, sondern ganz gezielt zu den Zellen oder Organen gebracht werden, genau dorthin, wo sie tatsächlich gebraucht werden – sozusagen mit einem molekularen Navigationssystem.

Dann machen wir gleich weiter mit der Erklärung des molekularen Navigationssystems?

Ein molekulares Navigationssystem kann man sich vorstellen wie einen hoch spezialisierten Adressaufkleber für Medikamente. In unserem Fall handelt es sich um ein kleines Molekül, das wir im Zuge unserer Forschung entwickelt haben. Einen sogenannten Liganden. Man kann sich das wie einen Schlüssel vorstellen, der nur in ein ganz bestimmtes Schloss passt. Unser Ligand bindet ausschließlich an die sogenannten Langerhans-Zellen in der Haut. Das sind wiederum spezialisierte Immunzellen, die eine Art erste Verteidigungslinie unseres Körpers darstellen.

Der Ligand ist ein Bote?Wenn wir im Vertriebsjargon reden, dann würde ich eher sagen der Logistiker, durch den der Wirkstoff ans richtige Ziel gelangt. Wenn wir also einen Wirkstoff, wie zum Beispiel ein Antigen für eine Impfung, mit diesem Liganden versehen, wird dieses „Wirkstoffpäckchen“ vom Körper nicht irgendwohin verteilt, sondern geht gezielt dorthin, wo es wirken soll. In unserem Fall: zu den Langerhans-Zellen in der obersten Hautschicht. Das ermöglicht wiederum, kleinere Wirkstoffmengen einzusetzen, die effektiver sind und mit weniger Nebenwirkungen arbeiten.