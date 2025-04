Mit dem Vollmond steigt das Harmoniebedürfnis

In der aktuellen Zeitqualität, geprägt von der Energie des Saturn-Uranus-Zusammenspiels, eröffnen sich bis zum 20. April zahlreiche Möglichkeiten. Türen stehen offen. Fühlen, Planen und Handeln sind entscheidend, um im Einklang mit dem Lebensfluss zu agieren. Diese Chancen laden ein, den Schwung der Zeit zu nutzen. Gedanken drehen sich oft im Kreis, was Entscheidungen erschwert. Sport nach der Arbeit hilft, klarer zu werden und die eigene Energie zu kanalisieren. Ein besonders günstiger Zeitraum für Verhandlungen liegt vom 11. bis 15. April, wenn Merkur und Mars harmonisch mit dem Mondknoten stehen. Konstruktive Gespräche und gemeinsame Aktivitäten sind nun vielversprechend.

Wunsch nach Harmonie Der Waage-Vollmond am 13. April weckt den Wunsch nach harmonischen Verbindungen. Was führt zur subjektiven Harmonie? Ist sie noch abhängig von anderen oder kann sie bereits aus dem Inneren Selbst entstehen? Die Rückläufigkeit der Venus brachte Klarheit in Beziehungen und eröffnet nun die Möglichkeit, neue Verbindungen zu knüpfen. Ab dem 16. April wird das Denken spontaner, da Merkur in den Widder wechselt. Merkur und Neptun fördern die Intuition. Die eigene Begeisterung darf erkundet und stärker gelebt werden, denn das Besondere im eigenen Tun ist für andere einzigartig. Vom 17. bis 25. April besteht ein stärkeres Interesse an verborgenen Themen. Viele neigen dazu, intensiver zu recherchieren oder zu überprüfen.

Sinnlichkeit zu Ostern Die Ostertage bringen mit sich, dass Mars im Löwen für Selbstbewusstsein sorgt. Die Sonne wechselt am 19. April in den Stier und zeigt eine Zeit der Sinnlichkeit an. Man möchte eine schöne Zeit verbringen, und gemeinsame Unternehmungen bereichern das Leben. Über die Mars-Neptun-Frequenz werden die Bedürfnisse des Gegenübers besser wahrgenommen, also sensitiv gelesen werden. Das bringt allerdings auch mit sich, dass man ebenso Neid und Missgunst fühlen kann. Es ist dann entscheidend, Mitgefühl zu empfinden. Das Merkur-Pluto-Sextil fördert zielstrebiges Denken und intensive Gespräche. Falls die Tendenz besteht, dass man in eine Richtung gelenkt wird, die einem nicht entspricht, dann kann jetzt gut die eigene Wahrheit vertreten werden, auch wenn dies manchmal fordernd ist. Am 21. April, dem Ostermontag, können Konflikte entstehen, weshalb eine friedliche Kommunikation empfehlenswert ist. Nicht alles auf eine Waagschale zu legen, ist hilfreich.

Leben im Hier und Jetzt Die Zeit vom 20. April bis 4. Mai wird durch die Mars-Pluto-Opposition geprägt und bringt intensive Konfrontationen mit sich. Entspannung durch Natur und Sport ist wichtig, um den Kopf freizubekommen. Man wird aufgefordert, sich selbst wahrzunehmen und fühlbare Spannungsenergien im Körper konstruktiv abzubauen, die Energie in Mut umzulegen und aktiv zu werden. Der Druck, der in dieser Phase entsteht, kann Sorgen hervorrufen. Die Kontrolle über das Leben ist eine Illusion. Die Seele bleibt unsterblich, es gilt, die eigene Menschlichkeit anzunehmen und im Hier und Jetzt zu leben. Mitgefühl für andere, die in ihrer Bewusstheit noch nicht so weit sind, ist entscheidend. Der 26. und 30. April bringen positive Energie, die vertrauensvolle Kommunikation ermöglicht. Vertrauen wird erleichtert.

Mehr Leichtigkeit ab Mai Der Stier-Neumond am 27. April lädt ein, mit Herausforderungen umzugehen, sie mutig anzunehmen und sich frisch und positiv neu zu orientieren. Es ist eine Zeit, in der alte Strukturen stärker aufgebrochen werden und vieles sich zu wenden beginnt. Denn die Veränderung ist bekanntlich die einzige Konstante im Leben! Ab dem 29. April kommt mehr Leichtigkeit ins Leben, und Freude an aktiven Unternehmungen wird spürbar. Es wird durchgeatmet! Vorhaben, die Anfang Mai begonnen werden, gelingen leichter. Das Merkur-Jupiter-Sextil fördert eine wohlwollende Einstellung gegenüber anderen. Die Zeitqualität ab dem 3. Mai bis über den 9. Mai hinaus gilt es aktiv zu nutzen, um in die eigenen Impulse zu vertrauen. Denn „zerdacht“ und kritisch beäugt wurde zuletzt genug!

Und wie es mit der Liebe steht In der Zeit vom 11. bis 30. April ist die Venus im Zeichen Fische, was die Sehnsucht nach Liebe intensiviert. Durch die Saturnfrequenz wird Treue wichtig. Gleichzeitig bringt Uranus Lust auf Abwechslung und neue Bekanntschaften. Singles fühlen sich zu neuen Verbindungen hingezogen, während Paare die Lust auf gemeinsame Unternehmungen spüren. Bis zum 16. April sorgt die Merkur-Venus-Frequenz für gute Gespräche. In der Zeit der Pluto-Mars-Opposition vom 20. April bis 4. Mai wird die Liebe ernster, und es ist wichtig, sich in schwierigen Phasen gegenseitig Halt zu geben. Ab dem 30. April wird es schwungvoller im Liebesleben. Doch damit noch nicht genug, um den 1. Mai und darüber hinaus, zeigt die Venus-Pluto-Mars-Energie mehr Leidenschaft an und sexuelle Bedürfnisse können leichter gelebt werden. Daher als Abschluss: „Was braucht es, um sich diese zu erfüllen?“