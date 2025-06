Alles ist miteinander verbunden – das morphogenetische Feld kann als unsichtbares Netzwerk verstanden werden, das Stimmungen und Verhaltensweisen beeinflusst. Rupert Sheldrake zeigte dies eindrucksvoll in seinem bekannten Experiment mit Affen, die lernten, Süßkartoffeln zu schälen. Überraschenderweise übernahmen Affen, die nie Kontakt zu dieser Gruppe hatten, plötzlich dasselbe Verhalten. Dieses unsichtbare Feld verbindet alle Lebewesen miteinander und beeinflusst deren Verhalten und Emotionen. Auch Stephen Hawking beschrieb Bewusstsein als eine Art Frequenz: Je höher diese Frequenz, desto positiver und harmonischer ist die Stimmung. Genau deshalb ist es so wertvoll, gemeinsam positive Frequenzen zu erzeugen und das kollektive Feld zu stärken. Jeder Mensch trägt auf seine individuelle Weise dazu bei, denn alles ist miteinander verbunden und gleichzeitig einzigartig .

Die letzten 2,5 Jahre mit Saturn in einem Wasserzeichen haben gezeigt, dass weniger Konsum näher zu sich selbst führen kann. Seit dem 25. Mai befindet sich die Saturnfrequenz nun in einer Feuerqualität – ein echter GAMECHANGER, der Mut und Durchsetzungskraft stärkt. Jetzt ist die Zeit gekommen, sich nicht länger selbst zu limitieren. Es lohnt sich, ehrlich zu reflektieren, wo noch Zurückhaltung aus Angst vor Ablehnung oder Erwartungen anderer besteht. Wayne Dyer sagte einmal treffend: „Wenn sich die Sicht auf die Dinge verändert, verändern sich die Dinge, die gesehen werden.“

Gesunde Ernährung, bewusstes Leben

Gerade jetzt, in einer Zeit intensiver planetarer Energien, gewinnt gesunde Ernährung und Eigenanbau zunehmend an Bedeutung. Es ist eine gute Gelegenheit, bewusst zu reflektieren, wie Ernährung und Lebensstil noch achtsamer gestaltet werden können. Die aktuellen astrologischen Konstellationen bringen Herausforderungen, aber auch wertvolle Chancen zur persönlichen Entwicklung mit sich. Vom 13. Juni bis Anfang Juli können hohe Erwartungen und Fluchttendenzen auftreten. In diesen Momenten lohnt es sich, bewusst innezuhalten und zu reflektieren, wovor möglicherweise geflohen wird oder was nicht gesehen werden möchte. Auch wirtschaftlich betrachtet, zeigt sich aktuell durch das Jupiter-Saturn-Quadrat eine Phase bis 12. Juli, in der Wachstum und Entwicklung gedämpft sind. Gerade in solchen Zeiten ist es hilfreich, den Fokus bewusst auf das Machbare zu richten und kreative Lösungen zu finden. Es ist wertvoll, sich gegenseitig zu unterstützen und mit Zuversicht und Offenheit neue Wege zu entdecken.